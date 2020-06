Apple abre su funcionalidad «Buscar» a muchos otros dispositivos

Apple llevó a cabo la semana pasada su discurso inaugural del evento WWDC donde presentó sus innovaciones en el apartado de software.

En las sesiones posteriores, la compañía aportó más nuevos detalles y uno de los más interesantes es la apertura de su servicio de búsqueda de dispositivos a terceros.

La aplicación Buscar está integrada en los dispositivos móviles de Apple, desde el MacBook hasta los AirPods. Esta función se utiliza para encontrar dispositivos que se han quedado olvidados en algún lugar o, peor aún, que han sido robados.

No solo se pueden ubicar los dispositivos sino que se pueden reproducir sonidos para una localización más precisa o eliminar datos para que no caigan en manos de quien no deben.

Como anunció ahora la compañía, la plataforma detrás de la app Buscar se abre ahora a terceros. En el futuro, debería ser posible encontrar otros dispositivos simplemente iniciando la aplicación Buscar mi en el iPhone. Esto abre la posibilidad de que fabricantes puedan crear etiquetas de localización de objetos, por ejemplo.

Los dispositivos en cuestión solo necesitan estar equipados con un módulo Bluetooth con soporte de Bluetooth Low Energy.

La red de búsqueda de Apple permite que, cuando el iPhone de una persona se acerca a un objeto perdido, lo identifique como tal mediante Bluetooth e informe sobre su ubicación a los servidores de la nube de Apple, que a su vez informarán al usuario que lo ha perdido del lugar donde se encuentra.

Las conexiones se cifran con las claves del usuario, de modo que ni los propietarios de los dispositivos intermedios ni Apple pueden ver las coordenadas.