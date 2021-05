Apple anuncia los detalles de la WWDC 2021

Apple ha anunciado el calendario de su próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores, WWDC 2021.

La WWDC de este año se celebrará del 7 al 11 de junio de 2021, y volverá a ser exclusivamente online por cuestiones de coronavirus.

Como novedad, WWDC incorporará una nueva función de Pabellones para los desarrolladores que quieran elegir a qué eventos online asistir.

La compañía ha emitido el calendario de la semana, incluyendo la keynote, y las primeras informaciones sobre los Pabellones.

La WWDC21 arranca con la presentación de nuevas y emocionantes actualizaciones que llegarán a todas las plataformas de Apple a finales de este año Retransmitido directamente desde el Apple Park, el discurso de apertura estará disponible a través de apple.com, la app Apple Developer, la app Apple TV y YouTube, con reproducción a la carta disponible tras la conclusión de la retransmisión.

La keynote comenzará a las 10:00 AM PT (19:00 en España) del lunes 7 de junio. También en ese primer día del evento de una semana de duración, tendrá lugar el Platforms State of the Union a las 2:00 PM PT (23:00 en España), donde Apple hará «una inmersión más profunda en las nuevas tecnologías, y los avances en las plataformas de Apple que ayudarán a los desarrolladores de Apple a crear aplicaciones aún mejores».

Mientras que la keynote se retransmitirá en directo a través de todos los dispositivos de Apple y de YouTube, el Platforms State of the Union sólo estará disponible en la app y el sitio web de Apple Developer.

Además de los horarios específicos de estos eventos de la semana, Apple también ha revelado información sobre los pabellones.

Como novedad en la WWDC21, los pabellones ofrecen una forma sencilla de que los desarrolladores exploren sesiones, laboratorios y actividades especiales relevantes para un tema determinado. Los asistentes a la conferencia pueden personalizar su experiencia en la WWDC y consultar contenidos organizados en torno a áreas específicas como SwiftUI, herramientas para desarrolladores, accesibilidad e inclusión, y mucho más, exclusivamente dentro de la app Apple Developer.

También hay una serie de más de 200 «sesiones en profundidad, laboratorios uno a uno» no programados para desarrolladores. «Los miembros del Programa para Desarrolladores de Apple pueden solicitar consultas de laboratorio individuales», explica Apple, «con más de 1.000 expertos de Apple para hacer preguntas sobre las últimas API y las mejores prácticas, y solicitar revisiones de la interfaz de usuario y del diseño.»

Apple aprovechará la WWDC 2021 para anunciar las próximas versiones de iOS y macOS. Es posible que pueda lanzar nuevos Macs, y es probable que desvele más detalles sobre su transición a Apple Silicon.