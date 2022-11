Apple anuncia los ganadores de los App Store Awards de 2022

Apple ha anunciado hoy los ganadores de los App Store Awards de 2022, que premian las 16 apps y juegos más destacables del año.

Los ganadores de este año representan a desarrolladores de perfiles muy diversos de todo el mundo, cuyas apps y juegos han sido seleccionados por el equipo global de editores del App Store de Apple por ofrecer experiencias sobresalientes y generar un profundo impacto cultural.

Los ganadores de este año incluyen aps como BeReal, que permite a los usuarios descubrir sin filtros el día a día de sus familiares y amigos, Gentler Streak, que ayuda a mantener un equilibrio entre actividad física y descanso para disfrutar de un estilo de vida saludable, o GoodNotes 5, que lleva la toma de notas digital a otro nivel gracias a su impecable compatibilidad con el Apple Pencil.

MacFamilyTree 10 explora el universo de la genealogía con impresionantes árboles genealógicos visuales y la posibilidad de colaborar con familiares de todo el mundo. Y los creadores de ViX llevan las historias en español a la vanguardia del entretenimiento.

Apex Legends Mobile lleva al iPhone este éxito de los juegos de batallas. Los memorables puzles de Moncage manejan de una forma brillante la perspectiva, mientras que el inmersivo juego de cartas Inscryption adentra a los jugadores en una narración experimental.

El Hijo, una historia del Salvaje Oeste, es un juego de espionaje muy bien diseñado que se ve espectacular en gran pantalla con el Apple TV. Wylde Flowers, el juego de simulación exclusivo de Apple Arcade, invita a los jugadores a adentrarse en un mundo fascinante de personajes diversos y hechizos mágicos. Y en League of Legends Esports Manager, los jugadores tienen la oportunidad de gestionar las ligas de esports más influyentes del mundo.

Ganadores de los App Store Awards de 2022

Apps

App del año para el iPhone: BeReal, de BeReal.App del año para el iPad: GoodNotes 5, de Time Base Technology Limited.

App del año para el Mac: MacFamilyTree 10, de Synium Software GmbH.

App del año para el Apple TV: ViX, de TelevisaUnivision Interactive, Inc.

App del año para el Apple Watch: Gentler Streak, from Gentler Stories LLC.

Juegos

Juego del año para el iPhone: Apex Legends Mobile, de Electronic Arts.Juego del año para el iPad: Moncage, de X.D. Network Inc.

Juego del año para el iPad: Moncage, de X.D. Network Inc.Juego del año para el Mac: Inscryption, de Devolver.

Juego del año para el Apple TV: El Hijo, de HandyGames.

Juego del año de Apple Arcade: Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty Ltd.

Juego del año en China: League of Legends Esports Manager, from Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd.

Ganadores en la categoría de Impacto Cultural

Además de reconocer a las mejores apps y juegos en dispositivos Apple, los editores del App Store han seleccionado a cinco ganadores en la categoría de Impacto Cultural por la huella que dejan en las vidas de la gente y su influencia cultural.

Los ganadores de este año animan a los usuarios a profundizar en sus emociones, a conectar con los demás de una forma más real y a celebrar sus orígenes y las generaciones que los precedieron, así como a reflexionar sobre cómo mejorar el mundo en el que vivimos.

How We Feel de How We Feel Project, Inc.

How We Feel es una app que anima a los usuarios a reflexionar sobre su bienestar emocional a través de sencillas comprobaciones diarias. Así, ayuda a los usuarios a expresar con palabras sus emociones más difíciles y ofrece estrategias para manejar esas emociones en el momento.

Dot’s Home, de Rise-Home Stories Project

Dot’s Home pone de relieve las injusticias sistémicas en materia de vivienda y el consiguiente impacto en las comunidades de color a través de un relato convincente y reflexivo de viajes en el tiempo.

Locket Widget, de Locket Labs, Inc.

Locket Widget permite a los usuarios enviar fotos directamente a la pantalla de inicio de sus familiares y amigos. Así, es posible relacionarse de manera más cercana con los seres queridos, lejos de las presiones de las redes sociales.

Waterllama from Vitalii Mogylevets

Con un diseño lleno de color y pautas sencillas, Waterllama se basa en retos creativos, recordatorios y simpáticos personajes para que cumplir con el objetivo de beber agua sea divertido y consigamos ser constantes.

Inua – A Story in Ice and Time, de ARTE Experience

Inua – A Story in Ice and Time es una apasionante aventura mística en la que los usuarios recorren acontecimientos históricos que mezclan elementos de las tradiciones y el folklore inuit con historias extraordinarias.