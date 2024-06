Apple compromete por primera vez el número de años de actualizaciones de seguridad de los iPhone

En la búsqueda de un smartphone, hay un factor crucial a la hora de elegir marca: el compromiso con las actualizaciones. Aunque las políticas de actualización de teléfonos varían ampliamente según la marca, la mayoría de ellas especifican claramente durante cuánto tiempo brindarán soporte a sus dispositivos.

Sin embargo, hay una notable excepción a esto, y es Apple. Históricamente, Apple no ha proporcionado una garantía mínima para el soporte de software, aunque ha superado a otras compañías en cuanto a actualizaciones.

Ahora, sin embargo, Apple finalmente se ha comprometido con un tiempo mínimo de soporte para el iPhone, y sorprendentemente es menor que lo que ofrecen algunos de sus competidores.

El 29 de abril de 2024, entró en vigencia la regulación del Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) del Reino Unido.

🇬🇧 ¿Qué la PSTI del Reino Unido?

Esta regulación obliga a las empresas que fabrican, importan o distribuyen productos con capacidad de internet en el Reino Unido a cumplir con ciertos requisitos de seguridad.

El objetivo de esta regulación es mejorar la seguridad de los productos de consumo que pueden conectarse a internet, especialmente los dispositivos IoT. Las empresas afectadas por la regulación deben proporcionar declaraciones de cumplimiento que describan, entre otras cosas, el período de soporte durante el cual se proporcionarán actualizaciones de seguridad.

Dado que los iPhones son productos con capacidad de internet, Apple está obligada a cumplir con la regulación PSTI del Reino Unido.

Recientemente, la empresa publicó su declaración de cumplimiento para el iPhone 15 Pro Max, revelando que su «período de soporte definido» es de «mínimo cinco años desde la primera fecha de suministro». La «primera fecha de suministro» se establece el 22 de septiembre de 2023, que es cuando la serie iPhone 15 salió a la venta.

Según el texto de la regulación PSTI, el «período de soporte definido» es el «tiempo mínimo, expresado como un período de tiempo con una fecha de finalización, durante el cual se proporcionarán actualizaciones de seguridad».

Una «actualización de seguridad» se define por el PSTI como una «actualización de software que protege o mejora la seguridad de un producto, incluida una actualización de software que aborda problemas de seguridad que han sido descubiertos o reportados al fabricante».

Así, Apple afirma que emitirá actualizaciones de seguridad durante un mínimo de cinco años a partir de la fecha de lanzamiento del iPhone 15. En otras palabras, el iPhone 15 está oficialmente garantizado para recibir actualizaciones de seguridad hasta el 22 de septiembre de 2028.

Tanto Samsung como Google garantizan siete años no solo de actualizaciones de seguridad, sino también de actualizaciones del sistema operativo Android para sus respectivos dispositivos insignia, lo que es dos años más de lo que garantiza Apple.

Sin embargo, Apple ha proporcionado mucho más de cinco años de actualizaciones de seguridad para sus iPhone. Algunos iPhones han recibido actualizaciones de seguridad seis o más años después del lanzamiento inicial, lo cual es un soporte mucho mayor que el que reciben la gran mayoría de los dispositivos Android.

Por tanto, si bien Samsung y Google actualmente superan a Apple en términos de cuánto tiempo garantizan el soporte de software, eso no significa que los usuarios de iPhone no puedan mantener sus teléfonos durante tanto tiempo, si no más. Solo tendrán que esperar que Apple no corte el soporte después del mínimo de cinco años.