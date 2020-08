Apple desmiente los rumores sobre su interés en comprar TikTok

Apple afirma que no está interesada en adquirir TikTok, a pesar de un informe de Axios que nombra a la compañía como un comprador potencial para la popular app de los vídeos cortos.

La compañía ha confirmado a The Verge que no mantiene conversaciones en este momento para adquirir TikTok, y que no tiene planes de llevar a cabo tal acuerdo.

Axios obtuvo la información de fuentes ajenas a Apple, que supuestamente tenían conocimiento de las conversaciones en curso.

Microsoft anunció el domingo que estaba interesada en comprar las operaciones de TikTok en EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, tras conversación con el Presidente Trump. Axios también dijo que había un interés significativo por parte de capital privado en la compra, y Microsoft ha declarado que estaría abierto a la entrada de inversores minoritarios como parte del acuerdo.

Más recientemente, Trump ha manifestado su intención de prohibir TikTok el 15 de septiembre en Estados Unidos a menos que una compañía «grande», «segura» y «muy americana» compre TikTok. El Presidente también afirmó que cualquier acuerdo tendrá que enviar «una proporción muy sustancial» del precio a las arcas del Departamento del Tesoro.

La compra de TikTok sería algo inusual por parte de Apple, que ha criticado ampliamente la publicidad dirigida, una práctica que es el centro del negocio de TikTok.

Por otro lado, Microsoft ha intentado varias veces lanzar competidores a Facebook y YouTube, y algunos analistas apuntan a que la adquisición de TikTok le daría a la compañía el empujón que necesita en las redes sociales.