Apple Intelligence: Una apuesta ambiciosa y segura por la IA generativa

Apple ha presentado hoy Apple Intelligence, su gran apuesta por funciones de IA generativa que se diferencia de otras soluciones por ser más personal (basada en tu contexto particular) y completamente privada.

Apple Intelligence se ejecuta la mayor parte del tiempo en el propio dispositivo, por lo que solo funciona en dispositivos con los chips más potentes de Apple: A17 Pro, M1, M2, M3 y M4. Esto significa que podrás disfrutar de Apple Intelligence en un iPhone 15 Pro o en un iPad con chip M1 en adelante.

En algunas ocasiones, se requieren modelos de IA que no se pueden ejecutar en el dispositivo. En ese caso, se utiliza la Private Cloud Compute formada por servidores de Apple, que ofrecen la misma privacidad de tu dispositivo en la nube. Los datos no se almacenan y se utilizan solo para procesar tu petición.

Apple Intelligence es capaz de ofrecer respuestas adaptadas a tu contexto personal, ya que para procesar las peticiones utiliza toda la información de tu dispositivo (mensajes, e-mails, agenda, imágenes, etc.). También se adapta a lo que ves en pantalla en cada momento.

Siri ahora tiene un nuevo aspecto, con un efecto de iluminación alrededor de los bordes de la pantalla cada vez que lo invoques. Es posible hacer peticiones a Siri más complejas y naturales, y además mantiene el contexto entre varias peticiones, por lo que si le has pedido información del tiempo en un lugar y, a continuación, le preguntas cuánto se tarde en llegar allí, sabrá que te refieres a ese sitio.

Por primera vez, podrás utilizar el teclado para comunicarte con Siri, en lugar de únicamente la voz. Eso permite un uso más privado para aquellas ocasiones en las que estás rodeado de gente.

Siri ahora puede responder miles de preguntas acerca de tu dispositivo (por ejemplo, «cómo puedo escribir un mensaje ahora y hacer que se envíe más tarde»), por lo que es una buena ayuda para dudas de uso.

Siri será consciente de lo que se ve en la pantalla y podrá ejecutar acciones dentro de una app (por ejemplo, «muéstrame una foto con mi vestido rosa en Nueva York» y luego «mejora esta fotografía» para que retoque en la app Fotos). Las apps de terceros también soportarán esta inteligencia avanzada de Siri.

Gracias a la información que Siri conoce de ti, podrás pedirle que localice algo incluso aunque no sepas dónde está (un email, un mensaje, etc.). O puedes preguntarle a qué hora aterriza el avión de tu madre y no solo buscará en tus correos el vuelo en el que llega, sino que consultará la información en tiempo real del vuelo.

De igual forma, si recibes un email donde te retrasan una reunión, podrás preguntarle si llegas a tiempo a la actuación de tu hija en el colegio y localizará la información relevante para darte una respuesta (quién es tu hija, la invitación a la actuación, la dirección del colegio y el tiempo que se tarda en llegar).

Apple Intelligence puede ayudar a reescribir un texto que has escrito utilizando un tono diferente (amigable, profesional, conciso). También puede ayudarte a resumirlo o, por ejemplo, sustituirlo por un conjunto de puntos clave.

Si recibes un correo electrónico donde te invitan a un evento, Apple Intelligence podrá preparar una respuesta automáticamente y, si es necesario, te hará algunas preguntas breves («¿irás solo o con tu pareja?») para una mejor respuesta.

Dado que Apple Intelligence comprende los mensajes, en tu buzón de entrada no verás la primera frase de cada email sino aquella que sea más relevante. También priorizará los correos y notificaciones más importantes, para que se muestren en primer lugar. Y si quieres desconectar, Reducir interrupciones filtrará todas aquellas notificaciones que no traten sobre temas urgentes.

Otra función de Apple Intelligence es la creación de imágenes. Puedes crear imágenes basadas en una descripción e, incluso, que estén inspiradas en la persona con la que te comunicas. Una función curiosa es Genmoji, que son emojis personalizados que creas en base a una descripción.

Apple Intelligence ofrece Image Playground, una función que crea imágenes combinando diversos elementos predefinidos (escenas, objetos, etc.), aunque también puedes añadir tus propios elementos descritos vía texto. Además de ser una función integrada en algunas apps de Apple, existirá una app específica para crear imágenes que puedas compartir en otras apps.

La app Notas añade Image Wand que mejora una imagen que hayas dibujado a mano o añade una imagen completamente nueva en base al contexto. En esta app también podrás capturar voz, transcribirla y resumirla automáticamente. Incluso podrás hacer lo mismo con una llamada, aunque tu interlocutor sabrá que estás grabando la llamada.

En la app Fotos, podrás eliminar objetos que molestan en una fotografía, así como buscar fotografías o momentos en vídeos en lenguaje natural.La creación de películas de recuerdos será más sencilla, ya que podrás pedirle lo que esperas: «Luis aprendiendo a pescar y capturando un gran pez, todo con música de pesca».

Un aspecto interesante es que Siri puede hacer uso de ChatGPT 4 cuando la pregunta o la creación de contenido así lo requiera. En ese caso, Siri te preguntará si estás de acuerdo en compartir el contenido, ya sea texto o imagen, con ChatGPT.

El acceso a ChatGPT será gratuito, pero si tienes una suscripción, podrás añadirla para acceder a funcionalidades de pago directamente desde tu dispositivo Apple.

Apple Intelligence es gratis para los usuarios, y estará disponible en versión beta en iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, este otoño en inglés de Estados Unidos. Algunas prestaciones, plataformas de software e idiomas adicionales se irán añadiendo el año que viene.