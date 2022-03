Apple Music, iCloud y otros servicios de Apple han estado caídos durante 3 horas

Si hoy has teniendo problemas para acceder a los servicios de Apple, no has estado solo, ya que muchos de los servicios del gigante de Cupertino han estado caídos durante horas.

Un vistazo a la página de Estado de los Sistemas de Apple mostraba que varios servicios, incluyendo App Store, Apple Arcade, Apple Fitness+ y Podcasts estaban experimentando problemas.

Durante la caída, un buen número de servicios fueron afectados, como el Programa de Inscripción de Dispositivos (DEP), Buscar, Cuenta e Inicio de Sesión de iCloud, y la mayoría de las funciones relacionadas con Mapas o Apple Music.

Transcurridas unas 3 horas, todos lo servicios volvieron a funcionar. Según Bloomberg, la interrupción de los servicios de Apple fue causada por problemas del sistema de nombres de dominio (DNS).

Como es lógico, el problema no sólo afectaron a los usuarios de servicios de Apple, sino también a los trabajadores de la propia compañía en las tiendas Apple, que tuvieron que recurrir al papel.