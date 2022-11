Apple Music lanza un año más la iniciativa “De Apple Music con Amor” con regalos musicales

Apple Music vuelve un año más con su iniciativa “De Apple Music con Amor”, con obsequios musicales especiales para las fiestas.

Los suscriptores de Apple Music están recibiendo regalos exclusivos de algunos de los nombres más grandes y brillantes de la música. Este año, se ofrecen desde grabaciones de conciertos en directo, nuevas interpretaciones de canciones favoritas, la reedición de un álbum clásico junto con un nuevo álbum navideño, y nuevos mixes para cerrar el año.

🎁 SHANIA TWAIN

SHANIA TWAIN presenta una nueva versión de lujo de “Come On Over” con duetos con grandes nombres como Chris Martin, Nick Jonas o Elton John.

El regalo exclusivo viene de la mano del icono del country Shania Twain, con una versión de lujo del emblemático álbum de 1997 Come On Over, que incluye tres temas exclusivos para Apple Music, en los que Elton John y Chris Martin se unen a Twain en versiones separadas y en directo de «You’re Still the One» y Nick Jonas hace un dúo en «Party for Two».

Come On Over produjo 12 singles inéditos a lo largo de su promoción, tres de los cuales alcanzaron el número 1 en la lista Hot Country Songs de Billboard.

Está certificado como 2 diamantes en Estados Unidos y ha vendido millones de copias en todo el mundo como uno de los álbumes más vendidos de una artista solista. Aunque “Come On Over” contribuyó a cimentar la legendaria carrera de la cantautora canadiense, el álbum y la propia Twain son ampliamente citados como influencia por artistas de todo tipo, como Taylor Swift, Carrie Underwood, Brittney Spencer, Maren Morris, Caitlin Rose, y muchos otros.

🎁 JOHN LEGEND

El regalo de John Legend son versiones a piano de algunas de sus canciones favoritas de su álbum LEGEND de 2022.

«Las canciones son sobre el amor«, dice John Legend a Apple Music. «Son canciones sobre expresarse y estar inspirado y decir tu auténtica verdad cuando se trata de quién eres y cómo te sientes con la gente que amas. Realmente pensé en cada canción y en qué canciones podría hacer versiones geniales al piano», dice Legend.

«En algunas de ellas, me gustaría ceñirme más al ambiente y la energía de la grabación original. Pero en otras, pensé que sería divertido hacer una versión realmente nueva. Quería grabarlas de una forma más íntima para que la gente pudiera sentir y escuchar realmente cada letra».

🎁 SAM SMITH

El regalo exclusivo de Sam Smith recoge su impresionante actuación de octubre de 2022 en el Royal Albert Hall de Londres.

«Definitivamente quería que esto fuera diferente a mis otros espectáculos», dice Sam Smith a Apple Music. «Vengo de un entorno teatral y realmente eché de menos esa sensación en mi última gira. Se necesita un pueblo de talento para montar mis espectáculos, y es importante para mí ahora mostrar y celebrar a los artistas que me rodean.»

En Live From Royal Albert Hall, que llega a los oyentes de Apple Music como parte de la serie From Apple Music With Love, Smith celebra su cuerpo de trabajo con una selección curada de canciones de la noche.

Aunque Smith interpretó sobre todo canciones de su catálogo, el cantante dice que el set estaba impregnado del espíritu de su cuarto álbum de estudio Gloria, cuyo lanzamiento está previsto para enero de 2023. «Con este espectáculo se trataba de añadir un poco de Gloria a todas mis canciones», dice Smith.

«Siempre quiero cambiar un poco todas las canciones para que se ajusten al estado de ánimo y a los tonos de cualquier proyecto que esté lanzando en ese momento. Pero también me apasiona tocar las canciones como a la gente le gusta». Con una sola escucha de Live From Royal Albert Hall, seguro que Smith no tiene nada que perder.