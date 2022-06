Apple Music reúne lo mejor de 2022 hasta hoy en una playlist

Apple Music ha anunciado el lanzamiento de «2022 hasta hoy: top canciones y tendencias”, una playlist que destaca las 5 tendencias más sobresalientes que el equipo de Apple Music cree que seguirán dando forma al panorama musical en los próximos meses.

Con esta lista, los oyentes pueden explorar las tendencias que están definiendo musicalmente lo que llevamos de año, con las canciones más destacadas de 2022 hasta el momento, para tener una clara idea de lo que va a marcar las listas de éxitos en Apple Music al final de año.

Cinco tendencias actuales del streaming en Apple Music

En la primera mitad de 2022 han surgido algunas tendencias que están influyendo en distintos estilos musicales: el retorno masivo del sampleo en el hip-hop, el giro de la generación Z hacia la composición de letras introspectivas, el nuevo aire del drum ‘n’ bass y el impacto de África en el pop global.

Aquí se puede comprobar cómo ha ido cambiando el panorama musical con esta playlist de las canciones más destacadas del año hasta el momento. Además se pueden descubrir los temas que deben estar en el radar cuanto antes para vislumbrar cuáles de ellos llegarán a las listas de fin de año con lo más top.

El pop de la generación Z adopta la balada clásica e introspectiva

Los expertos aafirman que una cosa que han notado en algunos de los jóvenes del pop es lo sorprendentemente adultos que suenan.

Tate McRae con «Feel Like Shit», Benson Boone con «In the Stars» o Lauren Spencer-Smith con «Flowers»: baladas serias e introspectivas que probablemente podrían haber sido escritas hace 30 años, por no hablar de que están dirigidas a un público 30 años mayor. (Probablemente no sea una gran coincidencia que Holly Humberstone haya lanzado una magnífica re-imaginación de «I Would Die 4 U» de Prince a principios de este año).

Tal vez sea el legado de Taylor Swift, cuya música siempre ha tenido un brillo adulto-contemporáneo, o tal vez estos artistas estén un poco quemados por la ironía. Sea cual sea el caso, llegan muy hondo y golpean con sus sentimientos de frente.

El renacimiento del sampling al estilo Bad Boy

Parte de lo que hizo que el sonido de Bad Boy Records fuera tan distintivo -y tan masivamente atractivo- a finales de los 90 fue la forma en que podían coger una canción muy familiar y convertirla en algo nuevo: «Every Breath You Take» de The Police para «I’ll Be Missing You» de Diddy y Faith Evans, «I’m Coming Out» de Diana Ross para «Mo Money Mo Problems», etc.

Es un movimiento que se puede escuchar en canciones como «About Damn Time» de Lizzo (que samplea «Hey! D.J.» de World’s Famous Supreme Team), «First Class» de Jack Harlow («Glamorous» de Fergie y Ludacris), y «Big Energy» de Latto (que hace referencia al clásico de Mariah Carey de 1995 «Fantasy», que a su vez toma prestado el riff de la canción de 1981 de Tom Tom Club «Genius of Love»).

Podría ser simplemente nostalgia -nada atrae al público tan fácilmente como lo que ya conocemos-, pero también podría ser una reacción contraria a los enormes saltos creativos del rap en la última década: el ascenso del trap de Atlanta, el rap emo, Drake, Tyler, Young Thug, Kendrick Lamar.

Los sonidos de Afrobeats, Alté y Amapiano siguen viajando

El pop africano ha tenido una presencia internacional al menos desde finales de los años 60, cuando «Pata Pata» de Miriam Makeba se convirtió en un éxito del R&B estadounidense.

Pero la globalización del hip-hop -y la polinización cruzada del pop mundial a través de temas como «One Dance» de Drake y Wizkid- no ha hecho sino aumentar la visibilidad de los artistas africanos, ya sea en colaboración con músicos occidentales (piénsese en «One Woman» de Adekunle Gold y Ty Dolla $ign y en «Peru» de Fireboy DML y Ed Sheeran) o por su cuenta (piénsese en «Free Mind» de Tems y en «Kwaku the Traveller» de Black Sherif).

Y si la dedicación por parte de Billboard de una lista dedicada a los afrobeats este mes de marzo es un indicio, significa que vamos a escuchar más de esto en el futuro.

El Drum ‘n’ Bass se recupera desde hace tiempo

De todos los coqueteos actuales del pop con la nostalgia de los 90, pocos han sido tan deliciosamente inesperados como el regreso del drum ‘n’ bass.

Se puede escuchar en el trabajo de artistas lanzados por TikTok como PinkPantheress («Break It Off»), piri & Tommy Villiers («soft spot»), y Yaz («Mr Valentine»), cuyo pop de dormitorio con ritmos de breakbeats ha dirigido el sonido en direcciones juguetonas.

Pero también es fundamental para productores como Chase & Status y Nia Archives, cuya reverencia por el drum ‘n’ bass clásico -su futurismo, su intensidad- ha puesto el estilo bajo una nueva luz para los fans de la música de baile underground.

Y si temas como el rápido «Shivers» de Ed Sheeran o la reinterpretación D’n’B de «Down Under» de Men At Work por parte de Luude (con la participación del propio Colin Hay) son un indicio, puede que también se abra camino para ello en el mainstream.

La expansión mundial del K-Pop continúa

BTS no sólo es el grupo más grande del K-pop, sino también del pop. Pero su éxito también ha alimentado un interés más amplio por el género y una creciente conciencia de los otros artistas que continúan impulsándolo, desde hitos establecidos como el de BLACKPINK (que, en 2019, se convirtieron en el primer grupo femenino de K-pop en tocar en Coachella) y NCT DREAM (el subgrupo adolescente de NCT que cambió de nombre en 2020 cuando se convirtieron en adultos legales) a nombres más nuevos como LE SSERAFIM (el grupo internacional que salió con confianza con «FEARLESS») y el artista de Apple Music Up Next aespa («Illusion»), un grupo compuesto por miembros reales y sus homólogos virtuales. Así que todo esto indica que tall vez acaben dejando de lado la K y lo llamen por lo que es: pop.

Algunas de las canciones más importantes de 2022 hasta ahora

Future, «WAIT FOR U (feat. Drake and Tems)»

El noveno álbum de estudio de Future, I NEVER LIKED YOU, fue un éxito absoluto en Apple Music, batiendo el récord de mayor número de streams en el primer día en todo el mundo en un álbum lanzado en 2022.

También dio a Future el mayor éxito de su carrera en el Global Daily Top 100 con «WAIT FOR U». La canción, que cuenta con la participación de Drake y Tems,y ha permanecido más semanas en el número #1 que cualquiera de los otros singles de Future.

Harry Styles, «As It Was»

En lmás de dos años transcurridos desde “Fine Line”, parecía que Harry Styles se dirigía hacia un nivel de estrellato aún más omnipresente, y la llegada de «As It Was» demostró que así era. La canción se convirtió en el primer número #1 de Styles en el Global Daily Top 100, presagiando que Harry’s House sería su mayor álbum hasta la fecha.

Tras su lanzamiento, «As It Was» batió dos récords mundiales: El mayor número de streams en el primer día para una canción lanzada en audio espacial y el mayor número de streams en el primer día en una canción lanzada en 2022. Desde entonces, no ha dejado de estar entre las tres primeras canciones en Apple Music.

Jack Harlow, «First Class»

«First Class» convirtió a Jack Harlow en una superestrella del streaming. La canción, que samplea el éxito de Fergie de 2007 «Glamorous», fue el primer número#1 de Harlow en el Global Daily Top 100, subiendo a la cima inmediatamente después de su lanzamiento y permaneciendo allí durante 21 días seguidos.

En los dos meses posteriores al lanzamiento de «First Class», que incluyó el lanzamiento del álbum “Come Home the Kids Miss You”, los streams de Jack Harlow en Apple Music en todo el mundo casi se cuadruplicaron. «First Class» sigue ostentando el récord de más streams en el primer día en todo el mundo para una canción de hip-hop lanzada en 2022.

Glass Animals, «Heat Waves»

Un año después de que saliera del anonimato y llegara al top 40 del Daily Top 100 de Apple Music, «Heat Waves» no se ha enfriado ni un poco. De hecho, no fue hasta principios de 2022 que el éxito de Glass Animals se convirtió en un pilar en el top 10 del Global Daily Top 100, alcanzando su pico en el número #4 en abril.

En general, «Heat Waves» ha ayudado a Glass Animals a aumentar sus streams en un 330% en los últimos 18 meses, en comparación con los 18 meses anteriores.

Bad Bunny, «Titi Me Pregunto»

Con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Un Verano Sin Ti”, Bad Bunny ayudó a hacer historia de la música latina en Apple Music. Rompió dos récords mundiales, ayudando a que lo latino tuviera su día de gloria en la historia de Apple Music.

Mientras que fue «Moscow Mule» la que rompió el récord de streams en el primer día para una canción latina, «Titi Me Pregunto» ha surgido, con el tiempo, como el tema favorito de los fans. A finales de mayo, tres semanas después del lanzamiento del álbum, la canción entró en el top 5 del Global Daily Top 100, y se ha mantenido ahí desde entonces.

Gayle, «abcdefu»

Una de las grandes historias de la primera mitad de 2022 es «abcdefu», el debut en un gran sello de la cantante de pop-rock GAYLE. La canción empezó a despegar en Apple Music a finales de 2021, y en enero ya estaba en el top 5 del Global Daily Top 100. El éxito viral ha ayudado a Gayle a ver un aumento del 500% en los streams en general de un año a otro.