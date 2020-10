Apple One permite superar el límite de 2 TB de almacenamiento en iCloud

Con los planes actuales de iCloud, la mayor capacidad que puedes comprar es 2 TB. A priori, parece una cantidad más que suficiente para cualquier usuario, incluso si guarda multitud de fotos y vídeos 4K.

Sin embargo, para quienes necesitan todavía más, hoy traemos buenas noticias ya que con el lanzamiento de Apple One, ahora es posible superar los 2 TB de almacenamiento total de iCloud y llegar incluso hasta 4 TB en ciertas regiones.

Cada plan de Apple One incluye una cantidad de almacenamiento de iCloud: el plan Apple One Individual incluye 50 GB, el plan Apple One Familiar incluye 200 GB, y el plan Apple One Premier incluye 2 TB.

Estas cuotas de almacenamiento son independientes de tu plan normal de iCloud. Por lo tanto, puedes suscribirte a cualquiera de los niveles de Apple One y luego agregar 50 GB, 200 GB o 2 TB adicionales por medio de iCloud.

Los precios de los planes de iCloud no cambian si tienes el Apple One. Como recordatorio, Apple cobra actualmente 0,99€ al mes por 50 GB, 2,99€ al mes por 200 GB y 9,99€ al mes por 2 TB.

En total, el nuevo límite de almacenamiento en iCloud para un usuario es de 4 TB si contratas el plan Apple One Premier y el plan de iCloud de 2 TB.

En España, el plan Apple One Premier no está disponible ya que solamente están activos los planes Apple One Individual (50GB) y Familiar (200GB). Esto significa que lo máximo que puedes contratar es 2,2 TB.

Para cancelar tu plan de almacenamiento de iCloud y utilizar exclusivamente Apple One, pulsa Ajustes > ID de Apple > iCloud > Gestionar almacenamiento > Cambiar plan > Opciones de reducción > Gratis. Esto evitará que tu plan de iCloud se renueve de nuevo y tu almacenamiento volverá a bajar ese día.