Apple parece tener un plan para acabar con la muesca

La presencia de una muesca en la parte superior de las pantallas de los smartphone ha sido un tema muy debatido. Mientras que algunos odian ese diseño, a muchos otros no parece molestarles.

Los fabricantes han intentado ofrecer varias soluciones alternativas, como el uso de orificios perforados en la pantalla o cámaras emergentes, pero ninguna de ellas es ideal.

Para los que reniegan de ella, la buena noticia es que según un informe de Patently Apple, parece que Apple está trabajando en una forma de deshacerse de la muesca. Una reciente patente describe los planes de Apple para ocultar una gran variedad de sensores bajo la pantalla del dispositivo.

Esto significa que Apple ya no tendrá que reservar una parte del frontal para albergar la cámara frontal y el sensor de luz ambiental. Esto permitiría en última instancia a la compañía deshacerse de la muesca para siempre, así como potencialmente hacer los marcos aún más delgados.

Dicho esto, Apple no es la única que intenta deshacerse de la muesca, pero no es tan fácil como uno podría pensar. Por ejemplo, colocarla cámara debajo de la pantalla significa que la calidad de la imagen captada por la lente puede reducirse, lo cual obviamente no es bueno.

Queda por ver si esta patente de Apple se convertirá pronto en una realidad.