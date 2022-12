Apple podría tener que abrir el iPhone a tiendas de apps de terceros y adoptar RCS para mensajería

Parece que la Unión Europea está empeñada en que Apple cambie algunas cosas. Primero fue obligar a todos los aparatos electrónicos a usar USB-C antes de diciembre de 2024, y ahora la UE podría obligar a Apple a abrir el iPhone a tiendas de terceros y a utilizar el estándar RCS en iMessage.

La Ley de Mercados Digitales que fue aprobada por el parlamento de la UE a principios de este año y tiene algunos efectos bastante importantes para Apple. Por un lado, Apple podría tener que abrir el iPhone para que admita tiendas de aplicaciones de terceros. Eso es algo que Apple realmente no quiere hacer, argumentando que es un riesgo de seguridad para usuarios.

Además, Apple también podría estar obligado a abrir iMessage y hacerlo interoperable. Una forma de hacerlo sería adoptando RCS, que es algo que Google ha estado tratando de obligar a Apple a hacer durante todo el año 2022.

Apple dice que «aún no ha tomado una decisión sobre cómo podría abrir iMessage y su app Mensajes a servicios de terceros.» Los ingenieros de Apple creen que «tal cambio podría perjudicar el cifrado de extremo a extremo y otras características de privacidad ofrecidas por iMessage.» La compañía continúa diciendo que actualmente no están considerando RCS.

Cualquier usuario de iPhone que envíe un mensaje a un usuario de Android a través de SMS, no está cifrado. Literalmente, sólo está cifrado de iPhone a iPhone. Aunque Google dice que RCS está cifrado (lo está), eso no forma parte de la especificación inicial. Así que la mera adopción de RCS no bastaría para mantener el cifrado de extremo a extremo.