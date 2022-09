Apple publica un anuncio de la función del iPhone 14 que nunca querrás tener que usar

Una nueva función que ha llegado tanto al iPhone 14 como al Apple Watch Series 8 es la detección de accidentes.

Esta función puede detectar cuando te has visto involucrado en un accidente de coche y pedir ayuda si es necesario.

La detección de accidentes de Apple es el centro del nuevo anuncio de televisión de Apple. El anuncio muestra cómo será la pantalla del iPhone si detecta que has tenido un accidente. Las palabras «Parece que has tenido un accidente» aparecen en la pantalla. El teléfono añade que iniciará la función «Emergencia SOS» si no respondes.

Utilizando el nuevo acelerómetro de fuerza g alta, el barómetro, el giroscopio de alto rango y el micrófono, el teléfono puede detectar un accidente de coche grave e inicia automáticamente una cuenta atrás de 10 segundos. Si no respondes después de la cuenta atrás, el teléfono asumirá que estás inconsciente o en estado de shock y llamará a los servicios de emergencia.

La función de detección de choques utiliza algoritmos de movimiento avanzados diseñados por Apple y entrenados con más de un millón de horas de datos de conducción y registros de choques en el mundo real.

Apple también ha añadido esta función a los tres nuevos modelos de Apple Watch que anunció el miércoles: el Apple Watch Series 8, el Apple Watch SE de segunda generación y el nuevo Apple Watch Ultra. En algunos aspectos, es similar a la detección de caídas en el Apple Watch, que pide ayuda e incluso envía tu ubicación después de que te caigas y no puedas responder.