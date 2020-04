Apple publica un vídeo con ideas creativas para hacer en casa

¿Estás aburrido de estar en casa durante el confinamiento? Quizás todo lo que necesitas es un poco de creatividad.

Apple ha compartido un vídeo de 60 segundos titulado «La creatividad continúa». El vídeo comienza con algunas imágenes que reflejan la situación actual mientras «Asleep at the Parade» de The Young Ebenezers suena de fondo: un niño aburrido mirando desolado por la ventana; un osito de peluche solitario mirando por la ventana; un cine local con un mensaje de ánimo.

El video también muestra cosas que la gente puede hacer en casa usando productos de Apple. Por ejemplo, una madre toma fotos de su bebé usando un MacBook para editarlas; un hombre emite una versión casera de las noticias también usando un MacBook.

Los iPad y el iPad Pro junto con el Apple Pencil abren muchas posibilidades. Y el iPad y el MacBook también son los dispositivos perfectos para acompañarte en este viaje según el vídeo de Apple.

Con FaceTime, los que tienen un dispositivo de Apple pueden reunirse para jugar al ajedrez u otros juegos, y es posible participar en una conversación de vídeo con hasta 32 participantes al mismo tiempo.

Apple ha actualizado su página web «Hoy en Apple», que suele informarte de los eventos que se celebran en tu Apple Store más cercano. Dado que las tiendas están cerradas hasta nuevo aviso, Apple ha cambiado el nombre de la página a «Hoy en Apple en casa» (por el momento, solo en inglés). Allí encontrarás algunas actividades organizadas por profesionales que trabajan en varios Apple Stores de todo el mundo.

Apple también ofrece pruebas gratuitas durante 90 días de su aplicación Logic Pro X para el Mac que incluye una «colección masiva de efectos e instrumentos». Si utilizas tu tiempo en casa para grabar música, esta oferta puede serte útil. Si te gusta más hacer películas, Apple ofrece 90 días de prueba gratuita para su aplicación Final Cut Pro X.