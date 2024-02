Apple responde a las críticas sobre su cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea

En enero de 2024, Apple anunció un extenso plan en respuesta a la Ley de Mercados Digitales (conocida como DMA, Digital Markets Act) de la Unión Europea, la cual exige a empresas como Apple permitir tiendas de aplicaciones alternativas de terceros, aceptar pasarelas de pago de terceros y más.

Sin embargo, estas medidas han sido objeto de críticas por parte de competidores como Spotify, que calificó los nuevos términos como «extorsión», y Epic Games, que los consideró «cumplimiento malicioso».

Ante las acusaciones de que Apple no cumple con las nuevas leyes, un portavoz de Apple declaró a AppleInsider que la empresa trabajó durante un año con la Comisión Europea, asegurándose de cumplir con todos los requisitos y añadiendo salvaguardias de seguridad para los usuarios.

La declaración de Apple no aborda específicamente las acusaciones de que sus propuestas son «muy prohibitivas», según Microsoft. No obstante, al enfatizar que trabajaron con la Comisión Europea, Apple argumenta que no es correcto afirmar que no cumple con la nueva ley.

La aproximación de Apple a la Digital Markets Act se guió por dos objetivos simples: cumplir con la ley y reducir los riesgos que inevitablemente surgen para nuestros usuarios de la Unión Europea con la DMA. En primer lugar, esto significó estudiar la Digital Markets Act para determinar cómo iOS, Safari y la App Store podían cumplir mejor con sus requisitos. Equipos de Apple pasaron meses en conversación con la Comisión Europea y, en poco más de un año, crearon más de 600 nuevas APIs y una amplia gama de herramientas para desarrolladores. Estos cambios reflejan el trabajo de cientos de miembros del equipo de Apple que invirtieron decenas de miles de horas para cumplir con la DMA. Cada cambio se realizó poniendo a nuestros usuarios en el centro de todo lo que hacemos. Esto implicó crear salvaguardias para proteger a los usuarios de la Unión Europea en la mayor medida posible y responder a nuevas amenazas, incluyendo nuevos vectores de malware y virus, oportunidades para estafas y fraudes, y desafíos para garantizar que las aplicaciones sean funcionales en las plataformas de Apple. Sin embargo, estas protecciones no eliminan las nuevas amenazas que crea la DMA. El enfoque de Apple sigue siendo crear el sistema más seguro posible dentro de los requisitos de la DMA. Pero incluso con estas salvaguardias, muchos riesgos persisten y, en la Unión Europea, los cambios de la DMA resultarán en un sistema menos seguro. Estamos limitando estos cambios a la Unión Europea porque nos preocupa su impacto en la privacidad y seguridad de la experiencia de nuestros usuarios, que sigue siendo nuestra guía. Estos cambios cumplen con la DMA y, en las próximas semanas y meses, continuaremos interactuando con la Comisión Europea, la comunidad de desarrolladores y nuestros usuarios de la UE sobre sus impactos.

Los cambios en la App Store de la UE de Apple entrarán en vigencia el 7 de marzo de 2024. Después de esa fecha, la empresa puede ser investigada por la UE por incumplimiento y, potencialmente, recibir multas equivalentes al 10% de su facturación mundial total.