Apple tiene la solución para proteger a los plegables ante caídas

Al parecer, Apple no ha descartado adentrarse en el mundo de los smartphones plegables, ya que una solicitud de patente descubierta recientemente sugiere que la compañía está buscando una forma de proteger mejor estos dispositivos ante caídas.

Disponible en el sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la solicitud se llama Dispositivo con Pantalla Auto-Retráctil y Técnicas para Proteger las Pantallas Utilizando la Detección de Caídas.

Según describe, el dispositivo tendrá algún tipo de sensor en su interior, como un acelerómetro. Si detecta que el iPhone se está cayendo, el sensor enviará una señal a un «mecanismo de bloqueo ajustable electrónicamente» para que el teléfono se cierre rápidamente.

La aplicación insinúa que el mecanismo puede no cerrarse del todo si el teléfono está demasiado cerca del suelo, dejándolo parcialmente abierto. Pero no pasa nada, ya que, según la patente, «incluso doblar la pantalla en un ángulo inferior a 180 grados puede ofrecer cierta protección». Al menos, el impacto se producirá en los laterales y no directamente en la pantalla.

Gran parte del documento de la patente habla de las capacidades del teléfono plegable. Por ejemplo, el sensor detrás de la protección contra caídas puede consistir en «acelerómetros, giroscopios, brújulas y/u otros componentes» para detectar el movimiento. Sin embargo, Apple no apunta directamente a ninguna tecnología específica.

Lo más importante para la empresa es que los mecanismos internos sean capaces de detectar cuando la velocidad de caída «supera un umbral predeterminado» para cerrarse automáticamente. Queda por ver si el dispositivo es realmente capaz de registrar una caída lo suficientemente rápida como para cerrarse por completo.