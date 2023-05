Apple y Google se asocian para combatir el uso indebido de dispositivos de rastreo

Apple y Google han anunciado una colaboración conjunta para evitar el rastreo no deseado de personas a través de dispositivos de localización.

Los dispositivos de localización, como las Airtags, ayudan a los usuarios a encontrar objetos personales como las llaves, la cartera, el bolso, el equipaje, etc., a través de redes de búsqueda colectiva. Sin embargo, también pueden utilizarse indebidamente para el seguimiento no deseado de personas.

Apple y Google han presentado hoy conjuntamente una propuesta de especificación para combatir el uso indebido de los dispositivos de localización con fines de rastreo no deseado.

La primera especificación de este tipo permitirá que los dispositivos Bluetooth de localización sean compatibles con la detección de rastreo no autorizado y las alertas en las plataformas iOS y Android.

Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security y Pebblebee han expresado su apoyo al proyecto de especificación, que ofrece las mejores prácticas e instrucciones para los fabricantes, en caso de que decidan incorporar estas capacidades en sus productos.

«Apple lanzó AirTag para dar a los usuarios la tranquilidad de saber dónde encontrar sus objetos más importantes«, dijo Ron Huang, vicepresidente de Sensing and Connectivity de Apple.

«Hemos creado AirTag y la red Find My con un conjunto de funciones proactivas para desalentar el rastreo no deseado -una primicia en el sector- y seguimos introduciendo mejoras para ayudar a garantizar que la tecnología se utiliza según lo previsto. Esta nueva especificación de la industria se basa en las protecciones AirTag, y a través de la colaboración con Google resulta en un paso crítico hacia adelante para ayudar a combatir el seguimiento no deseado a través de iOS y Android.»

«Los rastreadores Bluetooth han creado enormes beneficios para el usuario, pero también traen consigo el potencial del rastreo no deseado, que requiere una acción de toda la industria para resolverlo», dijo Dave Burke, vicepresidente de Ingeniería de Google para Android.

«Android tiene un compromiso inquebrantable con la protección de los usuarios, y continuará desarrollando fuertes salvaguardas y colaborando con la industria para ayudar a combatir el mal uso de los dispositivos de seguimiento Bluetooth.»

La especificación se ha presentado a través de la Internet Engineering Task Force (IETF), una de las principales organizaciones de desarrollo de normas. Se invita y anima a las partes interesadas a revisarlo y comentarlo durante los próximos tres meses.

Tras el período de comentarios, Apple y Google se juntarán para abordar los comentarios, y lanzarán una implementación de producción de la especificación para alertas de rastreo no deseadas a finales de 2023 que luego se admitirá en futuras versiones de iOS y Android.