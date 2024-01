Así puedes aumentar la seguridad de la protección en caso de robo del iPhone

💿 ¡Ahorro a la vista! ¡Office 2021 Pro Plus por solo 26,75€ en GoDeal24! [ Saber más ]

La seguridad de nuestros dispositivos se ha vuelto una prioridad innegable. Recientemente, Apple ha lanzado la actualización iOS 17.3, que trae la funcionalidad Protección en caso de robo del dispositivo.

Cuando la protección en caso de robo está habilitada, algunas prestaciones y acciones tienen requisitos de seguridad adicionales si el iPhone no está en lugares conocidos, como tu casa o el trabajo. El problema radica en que no tienes control sobre lo que el iPhone considera un lugar «conocido».

Si esta función utiliza la característica de «lugares importantes» de iOS, la lista de lugares es bastante amplia. De hecho, al revisar mis propios «lugares importantes», me he encontrado con 105 registros.

El más reciente (no es posible revisarlas todas, solo la última) es un restaurante cerca de Ópera, en Madrid, que visito con bastante frecuencia, pero que para nada es un lugar donde considero que la protección debería estar desactivada. Si, por mala suerte, me robaran el iPhone en los alrededores de ese restaurante, la protección en caso de robo no sería activa.

Afortunadamente, existe una solución: Desactivar los «lugares importantes». Puedes hacerlo dirigiéndote a Ajustes > Privacidad y Seguridad > Localización > Servicios del Sistema > Lugares importantes y desactivar esta opción.

Actualmente, no sabemos si todas los «lugares importantes» cuentan como «lugares conocidos» para la funcionalidad de protección ante el robo de dispositivos, pero, por si acaso, puede ser buena idea desactivar por completo esta opción.

Por suerte, con iOS 17.4, Apple va añadir una opción que permitirá activar la protección ante el robo de dispositivos en todas las ubicaciones, incluyendo aquellas que se consideran como «lugares conocidos».