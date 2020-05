Así puedes desbloquear los juegos ocultos de Chrome, Edge y Firefox

Los navegadores web son una caja de sorpresas. Además de tener un gran número de opciones escondidas para controlar hasta el más mínimo detalle, los principales navegadores esconden también juegos que pueden entretenerte durante un rato.

Obviamente, no puedes esperar un juego muy complejo al estilo Call of Duty ya que, a fin de cuentas, estamos hablando del navegador web, pero son pequeños pasatiempos para cuando no tienes nada que hacer.

A continuación, te contamos cómo activar los juegos ocultos de Microsoft Edge Chromium, Google Chrome y Mozilla Firefox.

Microsoft Edge Chromium: Surfea como nunca

Microsoft no solamente ha creado un nuevo navegador que utiliza el motor de Chrome, sino que además ha incluido el juego más avanzado de los tres que te traemos hoy.

⚠️ Aviso: Este juego solo está disponible en el nuevo navegado Microsoft Edge, no en el que venía tradicionalmente preinstalado en Windows 10.

El juego en cuestión es una versión de verano del clásico SkiFree. Para acceder a él, asegúrate de que has actualizado tu navegador a la última versión a través del icono de tres puntos en la esquina superior derecha > Ayuda y comentarios > Acerca de Microsoft Edge.

Una vez que lo hayas hecho, copia y pega lo siguiente en tu barra de direcciones:

edge://surf

No es exactamente SkiFree pero la jugabilidad es idéntica. Escoge un surfista y usa las teclas de flecha del teclado (o WSAD) para esquivar a izquierda y derecha (o aumenta la velocidad pulsando la flecha hacia abajo unas cuantas veces). Si coges un rayo verde, pulsa la «F» del teclado para aumentar la velocidad.

Pero eso no es todo: Haz clic en el botón de menú de la esquina superior derecha de la pantalla de título del juego y podrás jugar en diferentes modos: Vamos a navegar (interminable), Prueba de tiempo o «Zigzag» olímpico a través de puertas especiales.

Google Chrome: El juego de los dinosaurios

Normalmente accedes a este juego si pierdes tu conexión de red. Chrome no puede cargar una página y muestra el clásico mensaje «ERR_INTERNET_DISCONNECTED» con un dinosaurio en un escenario del Oeste.

Sin embargo, también puedes jugar a este interminable juego introduciendo lo siguiente en tu barra de direcciones:

chrome://dino

Recibirás la página de error en cuestión y todo lo que tienes que hacer para empezar a correr es presionar la barra espaciadora. ¿Tu objetivo? Saltar sobre los cactus. Eso es todo.

Mozilla Firefox: Pong

Firefox también viene con un juego oculto, pero Mozilla te lo pone mucho más complicado para acceder al juego que los otros navegadores.

Para desbloquear el juego, haz clic con el botón derecho del ratón en tu barra de herramientas y selecciona «Personalizar». En la pantalla que aparece, tienes que arrastrar todos los iconos al Menú de Desborde, lo que debería dejarte eventualmente con sólo una opción de «Espacio flexible» en tu pantalla principal.

Una vez hecho esto, deberías ver un icono de unicornio en la fila inferior de botones, así:

Haz clic en él y podrás jugar al Pong con el botón de espacio flexible que sirve como pala para los unicornios que rebotan…

¿Qué te han parecido estos juegos? ¿Conocías los tres? ¿Cuál es tu favorito?