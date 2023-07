Auto-Gmail es un asistente IA que prepara respuestas para todos los correos que recibes

Uno de los grandes problemas del correo electrónico es responder a tiempo a los mensajes que recibes. Por ello, han creado Auto Gmail, un asistente basado en IA generativa que puede responder automáticamente a los correos electrónicos de tu bandeja de entrada y tener borradores listos para tu revisión.

Auto Gmail probablemente no funcionará a la perfección para todos los correos electrónicos que recibas, especialmente los personales o los relacionados con el trabajo para los que ChatGPT no tiene contexto ni formación.

El creador de Auto Gmail, Nathan Ganser, explicó por qué creó este asistente de IA. Ganser necesitaba una forma más rápida de tratar las preguntas de atención al cliente relacionadas con uno de sus productos.

Entrenó a ChatGPT para que revisara una lista de documentos de preguntas frecuentes y luego escribiera respuestas a esos correos electrónicos. Al principio, el producto era una extensión de Chrome, pero tardaba demasiado en responder. Ganser conectó Auto Gmail a la API de Gmail, por lo que ahora el chatbot tiene borradores listos en el momento en que abres Gmail.

Auto Gmail no envía correos electrónicos en tu nombre. Eso iría en contra del propósito del correo electrónico. No verías lo que otros te envían ni sabrías lo que has dicho en tus respuestas. Eso sería una pesadilla, no una función útil.

Por eso Gmail Auto coloca todo en borradores. Puedes leer el correo entrante y la respuesta creada por ChatGPT. Modifica el borrador si quieres, y envíalo cuando estés listo.

Auto Gmail está disponible en versión de prueba gratuita, así que puedes comprobarlo ahora mismo en este enlace.