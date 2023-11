Aviso de contenido sensible y Aviso de llegada: Conoce las últimas herramientas de seguridad Apple

La seguridad física y la protección en Internet son una prioridad para todos, y las herramientas que nos brindan las plataformas son fundamentales para mantenernos seguros.

Apple ha implementado funcionalidades importantes para hacer frente a estos retos: Aviso de Contenido Sensible para bloquear imágenes de desnudos y Aviso de Llegada para mantener a tus seres queridos informados cuando te desplazas.

Aviso de Contenido Sensible: Protégete de contenidos indeseados

El Aviso de Contenido Sensible es una función clave que difumina fotos o videos que pueden contener desnudez antes de que los usuarios los visualicen. Este mecanismo utiliza el aprendizaje automático del dispositivo para analizar imágenes y vídeos, garantizando la privacidad al no enviar ninguna indicación a Apple sobre la detección de desnudez.

Una investigación realizada por académicos británicos sugiere que el 76% de las chicas de entre 12 y 18 años han recibido imágenes de desnudos no deseadas, mientras que otra encuesta de Pew Research en Estados Unidos reveló que el 52% de las mujeres jóvenes y el 37% de los hombres jóvenes de entre 18 y 29 años han recibido imágenes sexualmente explícitas no deseadas o no consentidas.

Esta función está disponible en Mensajes, AirDrop, y Mensajes de vídeo FaceTime en dispositivos como iPhone, iPad, Mac y Apple Watch. Con su incorporación en iOS 17.2, el aviso también difumina imágenes en el póster de contacto de la app Teléfono y Contactos, además de los stickers de terceros.

Cómo activar el Aviso de Contenido Sensible

La activación de esta función es sencilla en tus dispositivos Apple. En iPhone o iPad, ve a Ajustes, toca Privacidad y seguridad, luego Aviso de Contenido Sensible para activarlo. En Mac, elige el icono de manzana > Ajustes del Sistema > Privacidad y Seguridad > Aviso de Contenido Sensible. Esta herramienta detecta y difumina automáticamente contenido sensible en apps como Mensajes, AirDrop, y FaceTime.

Aviso de Llegada: Mantén informados a tus seres queridos

Otra funcionalidad relevante es el Aviso de Llegada, presente en la app Mensajes. Permite a un usuario notificar a un familiar o amigo cuando ha llegado a salvo a un lugar determinado. Este sistema comparte información, como ubicación, estado de la batería y la cobertura, de manera privada y segura.

Si no avanzas hacia tu destino según lo esperado, se envía información útil a la persona seleccionada, ofreciendo un extra de seguridad.

Cómo enviar un Aviso de Llegada

Abre la app Mensajes en tu iPhone, selecciona el botón Redactar, agrega un destinatario o elige una conversación existente, luego toca Más > Aviso de Llegada > Editar. Puedes especificar tu destino y el medio de transporte, y la función hará un seguimiento de tu trayecto. Si no llegas o no finalizas la sesión, se comparten detalles relevantes con tu contacto.

También puedes especificar un período de tiempo (por ejemplo, si has quedado con alguien nuevo) y, si no finalizas la sesión pasado ese tiempo, se enviará un aviso.

Si necesitas añadir tiempo a la sesión o cancelarla, puedes hacerlo fácilmente desde Mensajes. Además, tienes la opción de elegir qué detalles compartir durante la sesión, brindando control y flexibilidad sobre la información compartida.

Estas herramientas, diseñadas para protegerte y mantenerte informado, son esenciales para tu experiencia en línea.