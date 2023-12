Beeper Mini tira la toalla: No puede luchar contra Apple

El desarrollador de Beeper Mini ha decidido dar por terminado su intento por llevar iMessage a los dispositivos Android.

En lugar de seguir buscando formas de hacerlo posible, Beeper prefiere enfocarse en sus propios proyectos y alcanzar su meta de construir «la mejor aplicación de chat en la Tierra». En un reciente anuncio, el desarrollador menciona que cada vez que Beeper Mini se desconecta o pierde funcionalidad debido a la intervención de Apple, su credibilidad se ve afectada, volviéndose insostenible continuar así.

Admiten que no pueden jugar al gato y el ratón con la empresa más grande del mundo, simplemente no vale la pena el problema. Prefieren dejarlo atrás.

Sin embargo, existe un último método disponible, aunque es bastante complicado. El proceso requiere poseer una Mac o un ordenador con Linux (también funciona con una Raspberry Pi) con la app de escritorio de Beeper instalada y un iPhone con jailbreak.

Para aquellos que no tienen un iPhone con jailbreak, Beeper ofrece la opción de comprar uno por precios que oscilan entre $30 y $60. También puedes alquilar uno por «varios dólares al mes».

Esta solución, por más extravagante que parezca, es el último recurso. Si Apple decide bloquearlo, el desarrollador afirma que no crearán otro. Una vez más, no consideran que valga la pena el esfuerzo. A pesar de ello, Beeper cree haber creado un método que el gigante tecnológico está dispuesto a «tolerar», aunque si esto es cierto o no, está por verse.