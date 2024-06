ChatGPT está caído para muchos usuarios: ¿Qué está pasando?

🧹🪣 ¡Conga 8290! ¡Conoce el robot aspirador con mejor calidad-precio que he probado! [ Más info ]

Atención usuarios de ChatGPT: la popular plataforma de chat basada en inteligencia artificial ha estado experimentando problemas técnicos durante las últimas horas.

Según lo que se puede leer en redes sociales como X y Threads, un gran número de personas en todo el mundo se han visto afectadas.

ChatGPT, que cuenta con más de 100 millones de usuarios semanales, ha reconocido el incidente como una interrupción importante en su página de estado del servicio. La compañía asegura que ya ha identificado el error y se encuentra trabajando en una solución.

De acuerdo con el registro de estado, OpenAI comenzó a investigar el problema a las 9:21 CEST del 4 de junio.

Cabe destacar que no es la primera vez que ChatGPT presenta problemas en el último mes. El incidente más significativo anterior se debió a una interrupción en la API de Bing, la cual impidió a los usuarios acceder a resultados web.

Si has intentado usar ChatGPT recientemente y te has encontrado con dificultades, no estás solo. Esperamos que la compañía logre resolver el problema lo antes posible y que la plataforma vuelva a funcionar con normalidad. Te mantendremos informado sobre cualquier actualización.