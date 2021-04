Cómo comprobar si tus datos de Facebook se han filtrado en la última gran filtración

Probablemente hayas oído hablar de que ha tenido lugar una enorme filtración de datos de Facebook, en la queincluyendo números de teléfono, identificaciones de Facebook, fechas de nacimiento, etc.

El propio Mark Zuckerberg ha sido una víctima de esta filtración, y datos personales como su número de teléfono móvil han aparecido públicamente en Internet.

Si te preguntas cómo comprobar si formas parte de esa filtración, hay un par de sitios en los que puedes averiguar si tus datos se han visto comprometidos.

Un sitio muy conocido que rastrea las filtraciones de datos es Have I Been Pwned. Sólo tienes que introducir tu dirección de correo electrónico. No sólo descubrirás si has sido parte de la filtración de Facebook, sino también cualquier otra filtración en la que tus datos puedan haber sido comprometidos.

Si quieres comprobar tu número de teléfono con la base de datos filtrada de Facebook, existe una herramienta creada por un sitio llamado The News Each Day, en la que introduces tu número de teléfono para averiguar si forma parte de la filtración.

Sin embargo, ese sitio no es tan conocido y, además, solo funciona para números estadounidenses, por lo que es mejor que optes por el primer sitio que te hemos indicado..

¿Qué debes hacer si descubres que tus datos han sido comprometidos?

Algunas de las medidas que puedes tomar son cambiar las contraseñas de las webs comprometidas, así como la de todos aquellos sitios donde utilizases la misma contraseña.

Si es posible, te aconsejamos que actives en todos los sitios que puedas la autenticación de dos factores para una mayor seguridad.