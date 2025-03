Cómo convertir libros Kindle a formato EPUB o PDF [Año 2025]

Cuando compras un libro en Amazon, este viene protegido con DRM, un sistema que impide convertirlo a otros formatos como EPUB o PDF. Esto obliga a los usuarios a leerlo exclusivamente en dispositivos y aplicaciones compatibles con Kindle, a pesar de haber pagado por el contenido.

Sin embargo, existe una forma de eliminar esta restricción y transformar los libros a formatos más compatibles con otros dispositivos. En este artículo, te explicamos paso a paso cómo convertir libros de Kindle que has comprado a formatos EPUB o PDF utilizando el programa Calibre.

Calibre está disponible para Windows, Mac y Linux, y ofrece múltiples funciones, aunque en este caso nos enfocaremos en la eliminación del DRM.

El primer paso es acceder a la página oficial de Calibre y descargar el programa. Este software permite organizar tu biblioteca digital y convertir archivos de un formato a otro, incluso aquellos protegidos, gracias a la instalación de un complemento adicional.

Instalación de plugins

Una vez descargado e instalado, será necesario añadir el complemento DeDRM en Calibre. Sigue estos pasos:

Descarga el ccomplemento DeDRM y descomprime el archivo en una carpeta nueva. Ve a Calibre, luego Preferencias > Avanzado > Complementos > Cargar complemento desde archivo > Nueva carpeta que creaste Selecciona el fichero DeDRM_plugin.zip Aplica los cambios y reinicia Calibre.

Para utilizar el complemento DeDRM con Calibre, también debes instalar el complemento kfx-input en Calibre, que se puede encontrar en Preferencias > Obtener complementos para mejorar calibre > Buscar ‘KFX’.

Instalación de Kindle para PC

Para instalar una versión compatible sin restricciones, debes descargar Kindle 2.4.0 (70904). Puedes hacerlo desde el siguiente enlace: Descargar Kindle 2.4.0

Antes de proceder con la instalación, es recomendable desconectar temporalmente la conexión a Internet para evitar que el programa se actualice automáticamente. Para ello:

Desactiva el WiFi en tu equipo. Desconecta el cable de red si estás usando conexión por Ethernet.

Esto asegurará que Kindle no pueda conectarse a los servidores de Amazon antes de que realices la configuración deseada.

Ejecuta el archivo de instalación de Kindle que descargaste. No inicies sesión aún, si es posible. Accede a la configuración de la aplicación: Ve a Herramientas > Opciones > General y desactiva la opción «Instalar actualizaciones automáticamente…»

y desactiva la opción Luego, dirígete a Herramientas > Opciones > Contenido y elige una nueva carpeta para los libros que descargues.

Una vez que hayas ajustado la configuración:

Vuelve a conectar el internet. Inicia sesión en tu cuenta de Kindle. Selecciona un libro de tu biblioteca, haz clic derecho sobre él y elige la opción Descargar.

Conversión de libros

Para importar los libros desde Kindle a Calibre, haz lo siguiente:

En la parte superior del programa, selecciona la opción “Añadir libros”. Busca y selecciona el archivo del libro en la carpeta que seleccionaste en el paso anterior para los libros de Kindle descargados.

Si esto no te funciona, busca el libro que has descargado de Kindle en la carpeta (estará entre los archivos más recientes, ya que no tienen títulos de libros), selecciona el archivo .azw y arrástralo a Calibre.

Al realizar este proceso, el libro se añadirá a tu biblioteca en Calibre y, si el complemento DeDRM está activado, se eliminará automáticamente la protección. Para comprobar que ha funcionado, haz clic derecho en el libro > ver > ver con el visor de libros electrónicos de Calibre (si el libro se abre correctamente, entonces el DRM se ha eliminado).

Una vez que el libro está en Calibre, el siguiente paso es convertirlo al formato deseado. Sigue estos pasos:

Selecciona el libro que deseas convertir. En la barra de herramientas, haz clic en “Convertir libro”. Si deseas convertir varios libros al mismo tiempo, usa la opción “Convertir en masa”. En la ventana emergente, elige el formato de salida: EPUB o PDF. Pulsa “Aceptar” y espera a que la conversión finalice.

Con estos pasos, el libro quedará libre para ser usado en cualquier dispositivo.