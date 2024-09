Cómo crear una pantalla de inicio minimalista en tu iPhone: Guía completa

🧹🪣 ¡Conga 8290! ¡Conoce el robot aspirador con mejor calidad-precio que he probado! [ Más info ]

¿Sabías que puedes darle un toque minimalista a la pantalla de inicio de tu iPhone ocultando los nombres de las aplicaciones?

Con iOS 18, esta función es tan simple como dar a un botón. La nueva función de «modo de iconos grandes» en iOS 18 permite ocultar las etiquetas de las aplicaciones en la pantalla de inicio.

Para activarla, sigue estos pasos:

Activa el modo de edición: Mantén presionada un área vacía de la pantalla de inicio hasta que los iconos comiencen a temblar. Selecciona “Personalizar”: Toca el botón “Editar” en la esquina superior izquierda y elige “Personalizar” en el menú que aparece. Elige el modo de iconos grandes: Aparecerá un panel en la parte inferior. Selecciona la opción “Iconos grandes” para ocultar las etiquetas de las aplicaciones. Luego, toca fuera del panel para cerrarlo.

¡Listo! Ahora tu pantalla de inicio no tendrá nombres debajo de los iconos de las aplicaciones. Si en algún momento prefieres volver al estilo predeterminado, solo debes seleccionar la opción “Iconos pequeños” en el mismo menú.

Además, si deseas un aspecto aún más limpio, puedes desactivar el botón de búsqueda en la pantalla de inicio. Ve a Ajustes > Pantalla de inicio y biblioteca de apps y desactiva la opción “Mostrar en la pantalla de inicio”.

Ventajas y desventajas del modo de iconos grandes

Este nuevo modo en iOS 18 no solo oculta los nombres de las aplicaciones, sino que también agranda los iconos, manteniendo el diseño original de la pantalla. A pesar de que el espaciado entre los iconos se reduce ligeramente, la disposición de las aplicaciones en la cuadrícula no se ve alterada, por lo que no perderás ningún icono de tus páginas de inicio.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el modo de iconos grandes no elimina los nombres de las aplicaciones en la búsqueda de Spotlight ni en las categorías de la Biblioteca de apps. Los nombres de las apps solo se ocultan al abrir una categoría específica en la Biblioteca de apps.