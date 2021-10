Cómo recibir alertas de temperatura exterior en tu iPhone o Android

La temperatura exterior es algo que preocupa a la mayoría de nosotros, y muchos consultamos con cierta frecuencia la app del Tiempo del smartphone.

Sin embargo, hay ocasiones en las que es preferible recibir una alerta cuando se alcanza una determinada temperatura en el exterior.

En verano, puedes mantener la casa más fresca si abres las ventanas, pero cuando hace demasiado calor en el exterior, es probable que quieras cerrarlas y poner en marcha el aire acondicionado. En invierno, puede ser útil recibir alertas cuando se alcancen temperaturas bajo cero.

El servicio que utilizaremos para recibir estas alertas es IFTTT (If This Then That).

Este es un servicio muy popular que ha existido durante mucho tiempo, y permite hasta 3 automatizaciones gratuitas. Puedes crear muy fácilmente lógicas simples, como su nombre indica. En este caso, haremos «SI la temperatura supera/baja de XºC, ENTONCES envíame una alerta».

En primer lugar, dirígete a la página web de IFTTT y regístra una cuenta gratuita. Puedes registrarte rápidamente con una cuenta de Apple, Google o Facebook, o puedes utilizar una dirección de correo electrónico.

Una vez que hayas iniciado sesión, selecciona «Crear» («Create») en la página de inicio de IFTTT. La primera parte a crear es el activador «Si Esto» («If This»).

Selecciona el botón «Add» («Añadir»), busca «Weather» y selecciona el servicio «Weather Underground».

Ahora, dependiendo de lo que quieras hacer, seleccione el activador «La temperatura actual baja por debajo» («Current temperature drops below») o «La temperatura actual sube por encima» («Current temperature rises above»)

Aquí es donde puedes introducir la temperatura que quieres, elegir las unidades e introducir tu ubicación. Selecciona «Crear activación» cuando hayas terminado.

Ahora es el momento de la segunda parte de la cadena, el «Entonces eso» («Then that»). Haz clic en «Add» («Añadir») para empezar.

Hay muchas formas diferentes de recibir esta alerta. Una de las más cómodas es a través de la app IFTTT, que deberás instalar (iOS | Android) en tu propio smartphone Android o iOS.

Busca «notification» y pulsa sobre el servicio «Notifications».

A continuación, podrás elegir el tipo de notificación. Para nuestro caso, es suficiente con una notificación simple, así que pulsa en la caja de la izquierda.

En el siguiente paso verás el mensaje que recibirás en la notificación y tienes la posibilidad de personalizarlo a tu gusto. Los campos con fondo gris son variables que se sustituirán por el valor que aplique cuando recibas la notificación.

Tras pulsar en «Crear acción» («Create action»), solo queda revisar la automatización y pulsar sobre «Continuar» («Continue»)

El último paso es poner un nombre a la automatización (applet en la nomenclatura de IFTTT) y pulsar sobre «Finalizar» («Finish»)

Eso es todo. Ahora recibirás una notificación cuando la temperatura alcance el número que has introducido.