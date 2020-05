¿Compraste un juego de Epic Games poco antes de ser rebajado? Podrías recuperar la diferencia

La tienda de Epic Games ha regalado un número sustancial de juegos desde 2018. De hecho, según PCGamesN, la cifra hasta el momento han sido más de 2.000 dólares, repartidos en 108 juegos,

Al igual que su archirrival Steam, la plataforma de distribución de juegos lanza frecuentemente promociones que rebajan el precio de algunos títulos populares. Incluso hay un juego de «misterioso» que se desbloquea una vez por semana, y se rumorea que el próximo será Civilization VI.

Comprar un título justo antes de que se ponga en oferta puede ser un poco frustrante. Por eso, Epic Games Store está emitiendo ahora lo que llama reembolsos «parciales» para las personas que compraron un juego al precio original.

Este reembolso sólo se aplica cuando un juego se compra «poco» antes de que empiece la rebaja, aunque no está claro qué califica como «poco». El proceso parece ser automático, así que no debes hacer nada por tu parte.

Un usuario de Twitter ha recibido un correo electrónico de Epic, que le informa de que la compañía le va a reembolsar la diferencia entre el precio rebajado y el precio original del juego.

Whoa whoa what?! I’ve clearly been around for too long because I find this refund for a discount I missed on the ⁦@EpicGames⁩ store absolutely mind blowingly generous. This is incredible? pic.twitter.com/eHfcus5E0K — Joshua Boggs (@jboggsie) May 15, 2020

Algunos de los juegos rebajados en la actual Super Oferta de Epic Games son: Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, Star Wars Jedi: Fallen Order, Control, Borderlands 3, Anno 1800, Shenmue III, Metro Exodus, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5, The Witcher III: Wild Hunt, What Remains of Edith Finch, Hob yRainbow Six Siege.

Por supuesto, Grand Theft Auto V Premium Edition también está disponible gratuitamente hasta el próximo jueves, cuando otro misterioso juego tomará su lugar. Habrá un juego gratis cada jueves hasta el final de la Super Oferta de Epic, que está programada para el 11 de junio.

¿Significa esto que aquellos que compraron GTA V al precio original van a obtener un reembolso por la totalidad? Probablemente no. Por cierto, si todavía no te has hecho con él, GTA V aún está disponible en la plataforma sin coste.