Concept Nyx de Alienware es un potente servidor de streaming de juegos para tu propia casa

Todo apunta a que el futuro de los juegos está en la nube, ya que con servicios como Stadia de Google o GeForce Now de Nvidia podemos jugar desde nuestros teléfonos, ordenadores y televisores, directamente desde la nube.

Sin embargo, el streaming en general sigue teniendo algunos problemas ya que necesita una excelente conexión a Internet y una latencia extremadamente baja. Hasta entonces, muchos usuarios prefieren jugar con un PC en su casa, aunque eso suponga renunciar a jugar desde cualquier otro dispositivo.

Ahora Alienware, de Dell, ha presentado un concepto ligeramente diferente del futuro de los juegos: Concept Nyx.

Concept Nyx permite jugar desde cualquier dispositivo de la casa, haciendo streaming de juegos desde un ordenador central a través de tu red inalámbrica local.

Esto significa que sigue siendo necesaria una red inalámbrica decente, pero algunos de los problemas relacionados con la latencia y el ancho de banda de los juegos en la nube se han resuelto o reducido.

Concept Nyx podría proporcionar una experiencia más versátil hasta que lleguemos al punto en el que el juego en la nube sea más utilizable y sea más fácil encontrar conexiones de Internet súper rápidas.

El concepto consiste básicamente en un potente ordenador que reside en tu casa. Ese ordenador puede utilizar la red local de tu casa para hacer streaming de juegos a dispositivos como el portátil, el teléfono o el televisor. Y lo controlarás todo con el mando UFO de Alienware.

Puede conectarse a todos tus diferentes dispositivos y cambiar rápidamente entre ellos mientras te mueves por tu casa.

Además, el sistema no está limitado a una sola persona: Concept Nyx puede alimentar hasta cuatro flujos de juego a la vez. Así que tú podrías estar jugando a un juego totalmente diferente al de otra persona de tu casa. Esos juegos se transmitirían a dispositivos diferentes, pero todo desde un ordenador.

Cuando te mueves por la casa, Concept Nyx es capaz de cambiar inteligentemente entre dispositivos sobre la marcha. Eso te permite retomar una partida en cuestión de segundos.

Concept Nyx aún no está listo para el público, y Alienware sigue trabajando en él. Pero, con el tiempo, podría convertirse en un producto de consumo. Todavía no sabemos cuánto costaría y, por supuesto, los diseños no son definitivos ni mucho menos.