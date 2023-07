Ya sabemos cuánto ha pagado Elon Musk al dueño de @X por su usuario

💻 ¡Las mejores rebajas! ¡Microsoft Office 2021 Pro Plus para siempre por 25.61€ en Godeal24! [ Más info ]

Elon Musk ha cambiado el nombre de Twitter a X como como parte del cambio de marca y nueva orientación de la plataforma social. El usuario que registró @X hace más de 16 años pensó que recibirá un buen pellizco por su cuenta.

Hwang, la persona que registró originalmente la cuenta @X en la plataforma hace más de 16 años, confesó hace unos días que aún no tenía noticias de Musk y compañía, pero que esperaba que pudieran llegar a un acuerdo monetario cuando ocurriera lo inevitable.

Ahora el identificador @X está en manos de Twitter, perdón, de X. ¿Qué ha pasado?

¿Elon Musk ha hecho rico al dueño de @X?

No, la empresa simplemente se lo quitó.«Recibí un correo electrónico diciendo que se lo quedaban», afirma Hwang. No hubo ninguna discusión. El correo electrónico procedía de la dirección genérica [email protected] y no de un empleado concreto de la empresa.

La empresa de Musk está en su derecho de tomar el nombre de usuario. Dejando a un lado temas de marca, los usuarios no tienen derechos sobre nombres de usuario bajo los términos de servicio de la mayoría de las redes sociales.

Según Hwang, la empresa Twitter le ofreció «un nombre de usuario alternativo con el historial de la cuenta @x», para que pudiera utilizarlo, con sus con sus publicaciones y seguidores.

¿A qué nombre de usuario corto y pegadizo cambió la empresa de Musk el nombre de Hwang? Al sencillo @x12345678998765. Sin embargo, Hwang dice que se le ofreció un nuevo identificador de usuario de su elección – siempre y cuando esté disponible. Aún no ha elegido ninguno.

Sin embargo, la empresa ofreció a Hwang una compensación no económica. «Algo de merchandising y reunirme con la dirección si quiero», dijo Hwang, refiriéndose a lo que la empresa le ofreció en su correo electrónico. «Aunque probablemente no acepte la oferta de quedar :)».