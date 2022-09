¿Deberías comprar el iPhone 14 Pro? Se lo preguntamos a una Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) avanza sin tregua y, como hemos visto últimamente, es incluso capaz de ganar concursos de arte.

Otra de las aplicaciones de la IA es responder a nuestras preguntas e, incluso, escribir artículos para blogs, así que hemos querido probar si nuestro trabajo está en peligro. Para ello, hemos pedido a la IA de Article Forge que escribiera un artículo bajo el título «¿Debería comprar el iPhone 14 Pro?»

La IA de Article Forge es capaz de generar artículos en español con una longitud variable. Para no hacerlo demasiado largo, hemos escogido el artículo más corto: 250 palabras.

El resultado del experimento lo puedes leer tú mismo, sin ninguna edición, a continuación:

¿Debería comprar el iPhone 14 Pro? Autor: IA de Article Forge Si tiene un iPhone más antiguo, es posible que desee esperar hasta sus dos años antes de actualizar. De esta manera, evitará el costo adicional de un nuevo pago mensual. Sin embargo, si usa principalmente su teléfono para el correo electrónico y la comunicación, es posible que desee actualizar ahora. Los nuevos modelos de manzanas prometen mejorar la duración de la batería y la durabilidad, así como un video más suave con el nuevo modo de acción. La familia iPhone 14 también tiene una función SOS de emergencia que utiliza satélites para contactar ayuda en emergencias. Este servicio se está implementando en los Estados Unidos y Canadá primero, pero eventualmente, estará disponible en todo el mundo. Apple ofrece dos años de servicio satelital gratuito con el teléfono. Los nuevos iPhones también tienen un acelerómetro para detectar la orientación del teléfono. Aquellos que no tienen mucho servicio celular pueden encontrar esta característica útil. Si ya es propietario del iPhone 13, la razón más importante para esperar hasta el iPhone 14 Pro es que obtendrá el mismo procesador que el rango del iPhone 13, y no notará mucho de un aumento de rendimiento desde la actualización. Además, el iPhone 13 Pro ya ofrece la mayoría de las características que se encuentran en el iPhone 14 Pro, como pantalla de promoción, video cinematográfico y una pantalla de escudo de cerámica duradera. Además, el 13 Pro admitirá 5G, que es una actualización importante de la generación actual. El iPhone 14 Pros Notch es menos notable, y es menos visible que el iPhone 12 Pros Notch. Sin embargo, la nueva tecnología de visualización introducida en la serie iPhone 13 Pro, una alta tasa de actualización, aún no se ha reducido a los iPhones del modelo base.

Nuestro análisis del trabajo de la IA

Si has leído el artículo, seguramente te hayas dado cuenta de que algunas partes no tienen mucho sentido, como la referencia que hace a un «nuevo pago mensual» al hablar de la compra de un nuevo iPhone. ¿Por qué mensual? ¿Por qué no comprarlo de golpe?

Tampoco tiene mucho sentido que recomiende comprar el iPhone 14 Pro ahora, en lugar de esperar a otro modelo, si «usa principalmente su teléfono para el correo electrónico y la comunicación.» Hubiera entendido que lo recomendara a quienes usan el teléfono para tomar muchas fotografías y vídeos, pero para mí no tiene sentido recomendarlo para quienes principalmente envían e-mails.

También habla de que los nuevos iPhone 14 Pro prometen «mejorar la duración de la batería y la durabilidad,» pero, en realidad, Apple mantiene las mismas cifras de autonomía con muy pequeños cambios. Tampoco hay mejora en la durabilidad, ya que se mantiene el cristal Ceramic Shield (o «escudo cerámica», como dice el artículo más adelante) y el marco de acero.

El artículo describe bastante bien la funcionalidad de conexión vía satélite, aunque al describirla introduce el acelerómetro mejorado, que nada tiene que ver con la función SOS por satélite, sino con la detección de accidentes de coche. Otro desliz aquí.

También encontramos una referencia al procesador, que no se acaba de entender demasiado bien. Quiero pensar que habla sobre que no hay mucha diferencia de rendimiento entre el Apple A16 Bionic y el Apple A15 Bionic, pero la redacción es confusa.

Otro problema del artículo son los tiempos verbales. Por ejemplo, afirma que «el 13 Pro admitirá 5G», cuando debería decir «el 13 Pro admite 5G» en presente, no en futuro. Tampoco entiendo a qué viene hablar del 13 Pro cuando la pregunta es sobre el 14 Pro.

El último párrafo es prácticamente incomprensible, ya que empieza comparando la muesca del iPhone 14 Pro con la del iPhone 12 Pro… ¿por qué no con el iPhone 13 Pro? Termina haciendo una referencia a los «modelos base» que tampoco se entiende muy bien.

En conclusión, parece que por el momento, la Inteligencia Artificial no está lo suficientemente avanzada como para escribir artículos con sentido de manera autónoma. O al menos, no lo está la que nosotros hemos probado. Por cierto, una prueba similar realizada por Review Geek en inglés ha dado el mismo resultado, así que no es cuestión del idioma. Casi mejor.