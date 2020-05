Por muy atractivas que sean las nuevas consolas, no todo el mundo se va a poder permitir comprar una en el primer día. Además, se prevé que tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X sean más caras en su lanzamiento que sus predecesoras

Si tienes una PS4 / Xbox One pero planeas comprar una PS5 / Xbox Series X unos meses después del lanzamiento, ¿aplazarás la compra de nuevos juegos hasta entonces?

Sabemos que la Xbox Series X será compatible con la Xbox One, pero no sabemos si todos los títulos serán compatibles desde el principio. También sabemos que Sony planea que la PS5 pueda ejecutar los 100 juegos de PS4 más jugados en el momento del lanzamiento, pero eso no parece que incluya los títulos más recientes.

Esta semana, el director de operaciones de Electronic Arts, Blake Jorgensen, ha sugerido que los próximos juegos del estudio serán jugables en ambas generaciones con una sola compra.

«Tengan en cuenta que este año el escalonamiento incluye el efecto de reconocimiento de los ingresos de los juegos que estamos lanzando para la generación actual de consolas que también pueden ser actualizados gratuitamente para la próxima generación», dijo Jorgensen a los inversores el martes por la noche.

Microsoft ya ha anunciado una funcionalidad llamada Smart Delivery que permite a los desarrolladores y editores venderte un juego que podrás descargar y jugar tanto en tu Xbox One como en tu Xbox Series X. Es posible que Jorgensen se refiera a esta característica cuando habla de que los juegos se «actualizan gratis». Sus comentarios parecen sugerir que los consumidores podrán actualizar los juegos de EA a PS5 o Xbox Series X de forma gratuita.

Sony aún no ha anunciado un equivalente a Smart Delivery. Si Jorgensen se refiere a ambas consolas de última generación, la explicación más probable para sus comentarios es que, o bien EA introducirá un programa propio que permitirá a los usuarios «cambiar» o «actualizar» sus juegos de la generación actual por la versión de la próxima generación, o bien ambas consolas serán compatibles con una función similar a Smart Delivery, y EA planea utilizarla para sus juegos en los próximos meses.

Por el momento, todo lo que podemos hacer es especular, pero Microsoft tiene un evento de presentación de juegos planeado para el jueves, así que tal vez sepamos algo más.