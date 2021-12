El CEO de Better.com despide a 900 empleados en una llamada de Zoom

El director ejecutivo de Better.com, una compañía de préstamos hipotecarios digitales, ha despedido a a 900 personas a través de una llamada de Zoom.

Alrededor del 15 por ciento de los empleados de la compañía en los EE. UU. y la India fueron despedidos como parte de un ejercicio de reducción de costes, según explica el propio Vishal Garg, director de Better.com, en la videollamada que tuvo lugar la semana pasada.

“Si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido. Su empleo aquí se termina, con efecto inmediato», se puede escuchar a Garg decir a los empleados.

El directivo comenzó el anuncio diciendo que el mercado había cambiado y que la empresa tenía que moverse con él para sobrevivir.

“Estas no son noticias que vas a querer escuchar. Pero en última instancia, fue mi decisión y quería que lo escucharas de mí. Ha sido una decisión realmente difícil de tomar. Esta es la segunda vez en mi carrera que hago esto y no quiero, no quiero hacer esto. La última vez que lo hice, lloré. Esta vez espero ser más fuerte,» dijo Garg.

“Vamos a despedir a alrededor del 15 por ciento de la empresa”, agregó. Citó la eficiencia del mercado, la productividad y el desempeño como la razón de los despidos masivos.

ESe están compartiendo varios clips de la videollamada en las redes sociales, y en uno de ellos se puede escuchar a un espectador, aparentemente un empleado de la empresa, expresando su sorpresa por el anuncio.

«Esto no es real. Dios mío, no puedo creer esto. Esto no es real. Oh no, esto no puede estar pasando,» se puede escuchar a la persona que comenta el vídeo.

Better.com, fundada en 2016, recibió recientemente una inversión de 750 millones de dólares y se está preparando para cotizar en bolsa.