El cocreador del lenguaje de programación BASIC muere a los 96 años

Thomas E. Kurtz, profesor de Dartmouth College y co-creador del lenguaje de programación BASIC, falleció a los 96 años el 12 de noviembre en un centro de cuidados paliativos en Lebanon, New Hampshire.

Kurtz, junto con su colega John Kemeny, diseñó Basic en los años 60, con el objetivo de acercar el mundo de la informática a personas sin experiencia técnica, un enfoque pionero en su tiempo.

El nacimiento de BASIC

El desarrollo de Basic surgió del deseo de Kemeny, quien era presidente del departamento de matemáticas de Dartmouth, y Kurtz, uno de sus profesores, de facilitar el acceso a la programación.

En esa época, la computación estaba dominada por Fortran, un lenguaje creado por IBM, pero tanto Kemeny como Kurtz lo consideraban demasiado complejo para principiantes. Decidieron entonces crear un lenguaje de alto nivel más amigable, al que denominaron Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code, o Basic.

Antes de lanzar Basic, los dos profesores introdujeron el sistema Dartmouth Time Sharing System, que permitía a múltiples usuarios conectarse a una computadora central mediante terminales remotos. Este sistema, lanzado en 1964 con una computadora General Electric, facilitaba el acceso a estudiantes de secundaria y universitarios, y, aunque el Instituto de Tecnología de Massachusetts ya contaba con un sistema de tiempo compartido desde 1961, el de Dartmouth estaba enfocado principalmente en usuarios sin conocimientos técnicos previos.

BASIC: Un lenguaje de programación accesible

La simplicidad de Basic fue clave en su adopción. El lenguaje utilizaba palabras comunes en su sintaxis, lo que facilitaba que los usuarios pudieran recordar y comprender los comandos.

Kurtz explicaba en una entrevista de 2014 cómo ellos querían que las instrucciones, como HELLO y GOODBYE, fueran intuitivas, a diferencia de comandos técnicos como LOGON y LOGOFF. En su libro Back to Basic: The History, Corruption, and Future of the Language (1985), Kurtz y Kemeny ofrecieron un ejemplo que capturaba la esencia de Basic como lenguaje general de fácil comprensión:

10 LET X = 5 20 LET Y = 7 30 LET Z = X + Y 40 PRINT Z 50 END

Sin embargo, a medida que empresas como Apple e IBM adaptaban Basic a sus equipos, su diseño original fue modificado, creando variantes que Kurtz y Kemeny llegaron a criticar, llamándolas “Street Basic”. Para intentar preservar su visión, desarrollaron una versión del lenguaje llamada “True Basic”, pero finalmente dejaron de intentar controlarlo y optaron por colocarlo en el dominio público para fomentar su uso.

El impacto y el declive de BASIC

Con el paso de los años, lenguajes como Pascal comenzaron a ganar popularidad entre los programadores, mientras que los avances en sistemas operativos y aplicaciones hicieron que el conocimiento de programación dejara de ser esencial para el usuario promedio.

Kurtz señalaba en 2014 que, hoy en día, muchas funciones que antes requerían Basic se realizan fácilmente mediante aplicaciones específicas o programas como las hojas de cálculo.

Kurtz deja un legado que va más allá de su lenguaje de programación; su trabajo ayudó a democratizar el acceso a la informática y fue un precursor en el desarrollo de sistemas accesibles para personas sin formación técnica. Aunque el uso de Basic ha disminuido, su influencia persiste en la visión de la programación como una herramienta accesible para todos.