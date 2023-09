El engaño del espacio de almacenamiento en Android sigue en Android 14

La forma en que Android calcula cuánto espacio de almacenamiento ocupan los archivos de «sistema» sigue siendo errónea, incluso en Android 14, como ha explicado Mishaal Rahman en X.

A principios de este año, Rahman descubrió lo defectuosos que son los cálculos de almacenamiento de Android. Los usuarios de veían que los archivos de «sistema» ocupaban más de 60 GB, lo que hizo que muchos creyeran que One UI estaba lleno de bloatware.

Sin embargo, esto fue sólo un malentendido debido a la forma en que los fabricantes anuncian la capacidad de almacenamiento (GB, es decir, base 10) frente a cómo Android ve el almacenamiento real (GiB, es decir, utilizando base 2). Así que no, One UI no utiliza dramáticamente más espacio que otros sistemas operativos.

En cualquier caso, la forma en que Android presentaba las estadísticas de almacenamiento a los usuarios era lo que les inducía a error, así que Samsung hizo lo más inteligente y corrigió la forma de calcular el tamaño de los archivos del «sistema» en su actualización One UI 6. Sin embargo, Google no solucionó este problema, que va incluso más allá de la conversión GB/GiB.

La forma en que Android calcula el «sistema» es totalmente absurda. Android simplemente resta el almacenamiento atribuido a todo lo demás (imágenes, vídeos, archivos de audio, juegos, documentos y basura) de la cantidad de almacenamiento que se utiliza actualmente y lo atribuye al «sistema».

Para demostrar esto, Rashman usó un comando shell para crear un archivo de 3GB en /data/media/0 lleno de datos aleatorios, y Android pensó que el «sistema» crecía 3GB más en tamaño. Esto es totalmente absurdo, e incluso afecta a cómo «Files by Google» calcula el almacenamiento (tal vez porque utiliza la misma lógica de atribución).

Esto significa que Android considera como parte del «sistema» cualquier archivo que ocupe espacio que no esté atribuido a una de las otras categorías mencionadas en la página de Almacenamiento. Incluso si esos archivos son creados por el usuario y se encuentran en /data/media, es decir, evidentemente no son archivos de sistema.

Samsung sí que ha solucionado este problema en One UI 6. Al añadir un fichero aleatorio, el «sistema» no aumenta de tamaño, sólo lo hace la categoría «otros archivos», que es exactamente lo que debería pasar.