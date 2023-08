El escáner LiDAR del iPhone 14 Pro ayuda a crear prótesis personalizadas para mascotas

💰 ¡Ahorra hasta 90%! ¡Microsoft Office 2021 por 24.25€ , no encontrarás una oferta igual! [ Más info ]

El último vídeo de Apple «Shot on iPhone» muestra un uso inusual del LiDAR del iPhone 14 Pro: crear prótesis personalizadas para mascotas.

El vídeo titulado «The Invincibles» explica cómo un iPhone 14 Pro ha ayudado a la vida de numerosos animales, al ser utilizado para escanearlos y crear prótesis que se adapten a su cuerpo.

El vídeo cuenta la historia de Trip, un perro que fue adoptado a los cuatro meses de edad. Tras la amputación quirúrgica de una pata deforme, Trip tuvo que enfrentarse a la vida con tres patas, pero una de ellas asistida por la tecnología.

La pequeña empresa 3DPets, que crea prótesis personalizadas para mascotas, fabricó una prótesis. Para crear la herramienta de movilidad, se realiza un escaneado del animal con un iPhone 14 Pro, aprovechando su escáner LiDAR y su cámara TrueDepth.

Una vez hecho el modelo, se elabora una prótesis que se ajusta a la forma de Trip y se imprime en 3D. En el vídeo de dos minutos y medio de duración se muestra a Trip corriendo por la hierba y cruzando un riachuelo.

Apple también prueba a utilizar una frase de marketing diferente, pasando de la habitual Shot on iPhone a «Made on iPhone», en referencia a la tarea de escaneado que se demuestra en el vídeo. El vídeo también utiliza el hashtag #MadeOniPhone, que Apple no había utilizado anteriormente.