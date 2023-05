El HUAWEI P60 Pro lega a Europa: Especificaciones, disponibilidad y precio

Huawei ha presentado hoy en Europa su nuevo buque insignia Huawei P60 Pro, marcando el regreso de la mítica serie P tras dos años de larga espera.

El Huawei P60 Pro llega con una pantalla OLED LTPO de 6,67″ con resolución FHD+ (1220×2700 píxeles) y una frecuencia de refresco de 1-120 Hz. El panel está protegido por cristal Kunlun Glass y lleva incorporado un escáner de huellas dactilares.

Los cuatro lados están ligeramente curvados mientras que los cuatro bordes de la pantalla son más redondeados, haciendo que el campo de visión sea ilimitado y logrando una visualización más inmersiva.

El diseño del módulo de la cámara de HUAWEI P60 Pro se denomina «The Eye of Light» (El ojo de la luz), y sitúa la cámara principal más utilizada en el centro del módulo de la lente. El teleobjetivo y el ultra gran angular están distribuidos en los lados superior e inferior de la cámara principal, formando un conjunto de cámara clásico.

Las cámaras son el plato fuerte de este teléfono, ya que cuenta con una cámara principal de 48 MP con sensor RYYB y estabilizador óptico. El sensor trae una lente con apertura variable de diez pasos desde f/1.4 hasta f/4.0, con ajuste automático según al escena.

Esto debería ayudar a capturar la cantidad óptima de luz, dependiendo del entorno de disparo. La cámara principal también admite la grabación de vídeo de hasta 4K.

En cuanto a la cámara ultra gran angular, posee un sensor de 13 MP con apertura f/2.2. mm. Por otro lado, el Huawei P60 Pro incorpora un módulo teleobjetivo de 48 MP con OIS y un objetivo equivalente de 90 mm capaz de ofrecer un zoom óptico de 3.5 aumentos y digital de 100 aumentos.

El teleobjetivo tiene una apertura de f/2,1, que debería funcionar mucho mejor en las fotos nocturnas que los módulos de la competencia de otros fabricantes. Huawei afirma que su nuevo teleobjetivo puede capturar la mayor cantidad de luz del sector. El sensor también cuenta con estabilización de tres ejes.

El Huawei P50 Pro está equipada con el motor de texturas XD Fusion Pro de Huawei, que se esfuerza por reproducir las texturas de los objetos de la forma más parecida a como las percibe el ojo humano.

En cuanto al hardware, está equipado con el chipset Snapdragon 8+ 4G, una versión exclusiva para LTE (sin soporte 5) del chip Snapdragon 8+ Gen 1 del año pasado.

EL Huawei P60 Pro consta de baterías de alta capacidad de 4815 mAh que se ubican en un cuerpo compacto de sólo 8,3 mm de grosor, soportando carga HUAWEI SuperCharge a 88W con cable. También soporta carga rápida inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 7.5. Usando el modo Turbo, Huawei P60 Pro se puede cargar a la mitad en sólo 10 minutos.

Debido al veto estadounidense, el Huawei P60 Pro llega con Android, pero sin los servicios de Google. La tienda App Gallery de Huawei ya cuenta con una gran cantidad de apps adaptadas a sus servicios móviles HMS, pero sigue habiendo ausencias importantes (por ejemplo, todas las apps de Google).

EMUI 13.1 introduce 3D Weather AOD (Always on Display), que muestra el tiempo lluvioso, nevado, nublado o soleado con efectos 3D y envía notificaciones dinámicas de los cambios meteorológicos: una experiencia de visualización intuitiva, creativa y realista. Al mismo tiempo, permite a los usuarios personalizar sus visualizaciones off-screen con sus propias fotos. Desde la pantalla de bloqueo hasta la pantalla de inicio, on y off-screen, los usuarios pueden disfrutar de un deleite visual constante en sus pantallas.

Huawei P60 Pro, en su versión Rococo Pearl, presenta el primer diseño de textura perlada de la industria, que incorpora polvo mineral de perla natural en el dispositivo del smartphone para crear un efecto iluminador y brillante, logrando una textura natural única para cada unidad.También está disponible en el clásico y profundo Feather-sand Black, que utiliza el innovador Feather-Sand Glass Anti-Huellas, suave y delicado pero brillante al mismo tiempo.

El teléfono posee resistencia IP68 al polvo y al agua, ofreciendo una seguridad garantizada durante el uso diario.

Disponibilidad y precio

HUAWEI P60 Pro estará disponible en España a partir del 9 de mayo de 2023 a un precio de 1.199€ en la versión 8 GB + 256 GB, y 1.399€ en la versión 12GB + 512GB.

Habrá una oferta disponible del 9 de mayo hasta el 5 de junio que incluye HUAWEI WATCH GT 3 de regalo.