El jefe de IA de Microsoft cree que está bien usar contenido sin permiso si está en la web

En una reciente entrevista con CNBC, Mustafa Suleyman, jefe de inteligencia artificial de Microsoft, compartió una opinión que ha generado controversia.

Suleyman sugirió que todo contenido publicado en la web abierta se convierte en «freeware», es decir, que cualquiera puede copiar y utilizar libremente. Esta afirmación ha sido recibida con críticas, especialmente en el contexto de las múltiples demandas que enfrentan Microsoft y OpenAI por presuntamente utilizar contenido protegido por derechos de autor para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Durante la entrevista, Andrew Ross Sorkin de CNBC preguntó a Suleyman si las empresas de inteligencia artificial habían «robado efectivamente la propiedad intelectual del mundo». La respuesta de Suleyman fue la siguiente:

Esta perspectiva resulta particularmente polémica en un momento en que Microsoft y OpenAI son acusados de utilizar historias en línea protegidas por derechos de autor sin permiso para entrenar sus modelos de IA. Aunque es comprensible que un ejecutivo de Microsoft defienda sus prácticas, resulta sorprendente que Suleyman lo haga de manera tan abierta

Suleyman también comentó sobre la idea de utilizar el archivo robots.txt para especificar qué bots pueden o no pueden rastrear un sitio web. Dijo:

Hay una categoría separada donde un sitio web, un editor o una organización de noticias ha dicho explícitamente ‘no me rastrees ni me copies por ninguna otra razón que no sea para indexarme y que otras personas puedan encontrar este contenido’. Esa es una área gris, y creo que se resolverá en los tribunales.