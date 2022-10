El metaverso de Meta es tan aburrido que ni sus creadores quieren usarlo

La aplicación de metaverso Horizon Worlds de Meta es tan poco interesante que ni siquiera sus creadores quieren utilizarla.

Horizon Worlds es «una red social síncrona donde los creadores pueden construir mundos atractivos». Es decir, es Second Life, pero con Realidad Virtual, y bajo la marca Meta.

Las promesas de un metaverso siempre han sido ambiguas, sin que nadie sea capaz de decir exactamente qué es lo que lo hace especial o diferente a los espacios online que existen desde hace décadas. Y parece que los intentos de Meta por darle sentido van tan mal que ni sus propios creadores se molestan en utilizarlo.

The Verge afirma haber visto un informe interno donde el vicepresidente del metaverso de Meta, Vishal Shah afirma:

Muchos de nosotros, no pasamos mucho tiempo en Horizon y nuestros tableros de dogfooding (*) lo demuestran claramente. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta tanto el producto que hemos creado que lo usamos siempre? La verdad es que, si no lo amamos, ¿cómo podemos esperar que nuestros usuarios lo amen?