El modo Incógnito de Google va a recibir una interesante mejora

Google va a incorporar una mejora muy útil a Chrome para Windows, introduciendo un nuevo atajo en el escritorio que abrirá el navegador directamente en modo de incógnito.

Actualmente, si quieres navegar en Modo de Incógnito, tienes que hacer clic en el botón del menú y seleccionar «Nueva ventana de incógnito», o bien pulsar Ctrl+Mayús+N en el teclado.

El modo de incógnito es una herramienta bastante útil, sobre todo ahora que muchas personas trabajan en casa en documentos potencialmente sensibles, y quieren asegurarse de que su navegador no está almacenando los datos introducidos en formularios y las URLs de sitios web.

Ahora bien, el uso del modo de incógnito no significa que tu actividad online sea completamente privada; sólo significa que el navegador no almacenará las páginas que ha visitado, o las palabras que has buscado. En el pasado algunos usuarios no lo han tenido claro y han demandado a Google por este hecho.

Para proteger tu privacidad, necesitarás también una VPN, que redirige los datos a través de un servidor remoto mediante una conexión cifrada para ocultar tu dirección IP real.

La característica no está disponible para ser probada todavía, pero podrás encontrarla en chrome://flags cuando esté lista. Por el momento, parece que será exclusiva de Windows.