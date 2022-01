El nuevo mando a distancia de Samsung carga su batería con las ondas de tu router

El mando a distancia que viene con un televisor es el accesorio más útil del salón, y no es muy habitual que veamos innovaciones en estos dispositivos.

En general, los mandos a distancia no consumen mucha energía y solo obligan a cambiar las pilas cada pocos meses. Además, un mando a distancia todavía funciona cuando las pilas están cerca de agotarse.

Sin embargo, existe una tendencia a posponer el cambio de pilas hasta que ya no funciona. Y no hay nada peor que darse cuenta de que no tiene las pilas necesarias en casa para el cambio.

Samsung podría haber solucionado este problema con el nuevo mando a distancia «2022 Eco Remote», que se ha presentado en el Consumer Electronics Show en Las Vegas.

Por un lado, este tiene un panel solar en la parte trasera que carga la batería de los accesorios si el mando a distancia está posicionado adecuadamente y hay suficiente luz. Esto no es nuevo y se implementó el año pasado.

La novedad es que se ha integrado la llamada «recolección de RF», que hace posible «recolectar» las ondas de radio del router y convertirlas en energía. Esto cargará la batería y, junto con la tecnología solar, tendrás un mano a distancia que no se agotará nunca.

La recolección de RF no es una tecnología que se pueda usar para muchos dispositivos, ya que la ganancia de energía es mínima, pero es suficiente para un accesorio de baja energía como un mando a distancia.

Si aún con todo te quedas sin energía, el Eco Remote de este año aún se puede cargar a través de USB-C.