El nuevo servicio de impresión de HP es una pesadilla para la privacidad

HP ha lanzado un servicio de suscripción que ofrece el alquiler de una impresora, asigna una cantidad específica de páginas impresas y envía tinta mensualmente, todo por una tarifa fija.

HP presenta este servicio como una solución para simplificar la impresión para familias y pequeñas empresas, aunque la oferta viene con monitorización y un compromiso a largo plazo.

Los precios varían desde $6,99 al mes por un plan que incluye una impresora HP Envy (modelo actual 6020e) y 20 páginas impresas. El plan más caro ofrece el alquiler de una HP OfficeJet Pro y 700 páginas impresas por $35,99 al mes.

HP ofrece a los suscriptores entregas de tinta cuando estén cerca de agotarse y soporte 24/7 a través de teléfono o chat. El soporte no cubre reparaciones a domicilio o fuera de él ni reemplazo de piezas. Los términos del servicio de la suscripción indican que el servicio no cubre daños o fallos causados por «el uso de suministros y otros productos no HP» o si utilizas tu impresora más de lo que tu plan permite.

La vigilancia de HP

Uno de los aspectos más inquietantes del plan de suscripción es que exige a los suscriptores mantener sus impresoras conectadas a internet. En general, algunos usuarios evitan conectar sus impresoras a la red porque este tipo de dispositivos no necesitan conectividad para hacer su trabajo.

La conexión a la web también puede preocupar a los usuarios por la seguridad o por las actualizaciones de firmware emitidas por HP que podrían hacer que las impresoras dejen de funcionar con cartuchos de tinta no HP.

Sin embargo, HP impone la conexión a Internet al establecer en sus términos del servicio que puede interrumpir el servicio, y continuar cobrándote por ello, si tu impresora no está online.

HP afirma que impone una conexión constante para poder monitorizar aspectos lógicos para la suscripción, como el estado de los cartuchos de tinta, el recuento de páginas y «prevenir el uso no autorizado de su cuenta».

Sin embargo, HP también supervisará remotamente el tipo de documentos (por ejemplo, un PDF o JPEG) impresos, los dispositivos y software utilizados para iniciar el trabajo de impresión, «dispositivos periféricos» y cualquier otro «métrica» que HP considere relacionada con la suscripción.

La política de privacidad del Plan Todo en Uno también establece que HP puede «transferir información sobre ti a socios publicitarios» para que puedan «reconocer tus dispositivos», realizar publicidad dirigida y, potencialmente, «combinar información sobre ti con información de otras compañías en cooperativas de intercambio de datos» en las que participa HP. La política indica que los usuarios pueden optar por no compartir datos personales.