Lady Gaga ha lanzado su último single, «Stupid Love», con un video musical que lo acompaña. El video ha sido grabado completamente utilizando un iPhone 11 Pro.

Antes del lanzamiento del video, Lady Gaga compartió una serie de avances de la nueva canción, y Apple también ha destacado el video en su propio canal de YouTube en un clip de un minuto.

No es la primera vez que un artista utiliza un iPhone para grabar su vídeo musical. El video del single «Lose You to Love Me» de Selena Gomez, también fue grabado con un iPhone 11 Pro.

El nuevo single de Lady Gaga, que está disponible en Apple Music, es la primera canción nueva que ha lanzado desde que creó las canciones para «A Star is Born». Apple se asoció previamente con Lady Gaga cuando actuó en el Apple Park en mayo de 2019 para la inauguración formal del nuevo campus de Apple.