Todavía no sabemos si el OnePlus Concept One que la compañía presentará en la feria CES 2020 en unos días será un dispositivo plegable o no, pero la última publicación de la compañía revela una «cámara invisible» basada en cristal que cambia de color.

La lente de la cámara parece estar ubicada bajo un cristal regulable — básicamente un píxel LCD — y esta tecnología ha sido tomada del techo panorámico del McLaren 720S (y otros modelos). Esto hará que el frontal del smartphone tenga un diseño limpio.

Aquí podemos ver cómo funcionará este cristal:

OnePlus ha compartido algunos dibujos del teléfono con Wired. Hay una franja vertical que divide el teléfono en dos, con la parte superior (donde están las cámaras) ensanchándose ligeramente.

Curiosamente, esta línea vertical parece estar rodeada por costuras, lo que hace pensar que tendrá una parte trasera de piel. También podemos apreciar que la cámara no sobresale de la superficie.

