El Samsung Galaxy S11 podría llamarse finalmente Galaxy 20

La mayoría de los smartphones siguen una secuencia numérica para sus nombres y, cuando una fabricante rompe la serie, hay una buena razón para ello. Eso es lo que ocurrió con el iPhone X, que se saltó el «9» para marcar el décimo cumpleaños del iPhone.

Según hemos escuchado, Samsung podría hacer algo parecido con su serie Galaxy S ya que, en lugar de lanzar el Galaxy S11, Samsung optaría por llamarlo Galaxy S20.

No tenemos claro a qué se debe este cambio de nombre pero la conocida fuente de filtraciones Ice Universe especula con que Samsung podría querer hacerlo coincidir con el año 2020. O también podría marcar un nuevo comienzo.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning.

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019