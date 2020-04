El Samsung Galaxy S20 llega con chip Snapdragon en vez de Exynos en su propio país

Una de las «tradiciones» de Samsung es lanzar sus smartphones de gama alta con diferentes chips en función del mercado al que van dirigidos.

Normalmente, los usuarios de EE.UU. y China obtenían el último chip Snapdragon de gama alta de Qualcomm, mientras que el resto del mundo obtenía el mejor chip Exynos de Samsung. Esto es raro porque pocas compañías hacen sus propios chips pero, cuando lo hacen como Huawei, los usan para todas las unidades de un modelo.

Este año, sin embargo, Samsung ha hecho las cosas un poco diferentes. Aunque habíamos escuchado que podría optar por el Snapdragon 865 para todos los mercados, finalmente no ha sido así pero sí que ha incrementado su uso. La compañía decidió lanzar la versión Snapdragon de la serie Galaxy S20 también en su país de origen, Corea del Sur.

Los informes procedentes de Corea afirman que la división de chips de Samsung se sintió «humillada» por la decisión de los ejecutivos de lanzar la serie Galaxy S20 con Snapdragon en su propio país. El equipo incluso trató de convencer a los jefes de que no lo hicieran, pero no tuvieron éxito. Según el informe, el Exynos 990 no cumplía con las expectativas de rendimiento.

Existe una gran polémica acerca del uso de chips Exynos en los smartphones de gama alta de Samsung, y hemos visto incluso una petición online para que la compañía deje de utilizarlos.

El Exynos 990 cuenta con dos núcleos de alto rendimiento Exynos M5 a 2,7GHz, dos núcleos de rendimiento medio ARM Cortex-A76 a 2,5GHz, y cuatro núcleos menos potentes ARM Cortex-A55 a 2GHz. En comparación, el Snapdragon 865 tiene un núcleo Cortex ARM-A77 a 2,84GHz, tres núcleos de rendimiento medio ARM Cortex-A77 a 2,42GHz, y cuatro núcleos menos potentes Cortex ARM-A55 a 1,8GHz.

Los núcleos de rendimiento medio del Exynos 990 tienen una obvia desventaja de rendimiento en comparación con los núcleos intermedios del Snapdragon 865, que se basan en la más reciente arquitectura Cortex ARM-A77.

Los núcleos menos potentes tienen una frecuencia de reloj más alta en el Exynos, mientras que los núcleos de alto rendimiento son completamente diferentes ya que Qualcomm utiliza los núcleos ARM A77 mientras que el Exynos M5 personalizado es el sucesor del Exynos M4 (Cheetah) utilizado en el Exynos 9820 y el Exynos 9825.

Las diferencias entre Exynos y Snapdragon se reducirán

En todo caso, las diferencias entre los chips Exynos y Snapdragon deberían reducirse el año que viene. El trabajo de Samsung en desarrollar sus propios núcleos, que comenzó con el Exynos M1 de 2016, el Exynos 8890, ha llegado llegado a su fin.

290 empleados han dejado el Centro de Investigación de Samsung en Austin (SARC), y el proyecto de desarrollo de la CPU ha terminado. El equipo fue responsable del desarrollo de los núcleos totalmente personalizados de Samsung, comenzando con el Exynos M1 (Mongoose) en el Exynos 8890 y terminando con el Exynos M5 en el Exynos 990.

Por lo tanto, el año que viene, Samsung tendrá que cambiar a los núcleos de stock de ARM, como Qualcomm y HiSilicon. Su estrategia de núcleos personalizados no ha funcionado ya que los diseños eran inferiores tanto en términos de rendimiento como de eficacia en comparación con las soluciones de ARM. Se espera que el sucesor del Exynos 990 sea muy similar al próximo buque insignia de Qualcomm en términos de rendimiento de la CPU.

Sin embargo, el actual Exynos 990 no se ve afectado. Eso se debe a que el diseño de la CPU del Exynos M5 ya había sido terminado cuando el proyecto de desarrollo de sus propios núcleo de CPU terminó. Será, por tanto, el último chip Exynos con núcleos de CPU totalmente personalizados.