El Samsung Galaxy S20+ aparece en dos breves vídeos filtrados

Samsung tuvo una gran presencia en CES 2020 la semana pasada, ya que mostró nuevos televisores, dispositivos inteligentes para el hogar, electrodomésticos e incluso un robot forma de pelota que te ayuda en casa.

Sin embargo, el evento que realmente esperamos es el Unpacked 2020 que tendrá lugar el próximo mes de febrero, y en el que la compañía presentará la familia Galaxy S20 de gama alta y su nuevo smartphone plegable Galaxy Z Flip (o como quiera que acabe llamándose).

Este pasado fin de semana hemos visto muchas filtraciones sobre el Galaxy S20, incluyendo unas fotografías reales del dispositivo. Hoy nos hemos encontrado con dos vídeos que han sido publicados por la misma fuente, Max Weinbach, y que nos permiten ver cómo funciona la aplicación de cámara.

El primer vídeo filtrado del Galaxy S20+ ofrece una vista rápida a nueva aplicación de cámara de Samsung y muestra los diferentes modos disponibles para realizar capturas: Food, Pro, Night, Live Focus Video, Live Focus, Panorama, Photo, Video, Super Slow-Mo, Slow Motion, Hyperlapse, Single Take y Pro Video.

Dentro de estos modos nos llama la atención el modo Pro Video, que supuestamente permitirá grabar vídeo con controles manuales.

El segundo vídeo muestra el nuevo modo Single Take en acción. En este modo, mientras la persona mueve la cámara del teléfono delante de un objeto, aparecen mensajes en la pantalla como «Tomando fotos y vídeos de todo esto», «Prueba nuevos ángulos para más variedad» y «Vamos a tomar unas capturas más y nos vamos de aquí».

Al terminar, aparecen en pantalla varias fotografías y vídeos que el propio teléfono ha seleccionado como las mejores para ti.

Estos vídeos han venido acompañados por la lista de características de las cámaras del Galaxy S20+, que serán las siguientes:

Cámara principal: Sony IMX 555, 12MP (1.8μm)

Segunda cámara: Samsung ISOCell S5KGW2, 48MP

Tercera cámara: Samsung ISOCell S5K2LA

Cuarta cámara: Desconocida

Cámara frontal: Sony IMX 374, 10MP, soporta [email protected]

Aunque no hay rastro de la rumoreada cámara de 108MP, se espera que esta solo esté presente en el modelo más potente, el Samsung Galaxy S20 Ultra con zoom híbrido 100x.

A la hora de grabar vídeo, se confirma que será posible grabar en resolución [email protected] También podrás grabar vídeo [email protected] con estabilización (algo que no es posible ahora con el Galaxy S10 / Note10) tanto en la cámara frontal como trasera. Sin embargo, no parece que el Galaxy S20+ soporte grabación 4K 60fps HDR ni tampoco 8K 30fps HDR.

Samsung también llevará el zoom con micrófono del Galaxy Note10 a la familia Galaxy S20. Esta funcionalidad permite que el audio coincida con el objeto que estás enfocando. De este modo, mientras se hace un zoom durante la grabación, el audio también se «acerca» para enfocar el sujeto deseado.

Samsung también introducirá una nueva característica inteligente llamada «Ángulo de selfie inteligente». Esto detectará cuántas personas hay en la imagen y cambiará al modo de gran angular en la cámara selfie. Esto sugiere que la cámara frontal tendrá una lente de gran angular que normalmente recortará a un ángulo menos amplio, como en el S10 y Note10.

Por último, una de las funcionalidades que echamos de menos es la Vista del Director. La idea de este modo era poder grabar simultáneamente con múltiples lentes y hacer seguimiento automático a un sujeto.

La primera vez que vimos pruebas de la existencia de esta funcionalidad fue en fragmentos de código de la app Samsung Camera, pero la función no está presente en la unidad de preproducción S20+ filtrada. Esto no significa que no vaya a estar presente en las unidades finales, pero posiblemente no esté disponible en el momento del lanzamiento.