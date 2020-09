En el evento Unpacked que tuvo lugar a principios de agosto, Samsung mostró un primer vistazo del, el sucesor de su primer smartphone plegable Galaxy Fold

Hoy la compañía ha desvelado todos los detalles del Galaxy Z Fold 2, que llega con mejoras importantes de diseño respecto a su antecesor y nuevas funcionalidades software para aprovechar aún más su particular factor de forma.

El Samsung Galaxy Z Fold 2 llega a España el 18 de septiembre a un precio de 2.009 €.

Un diseño más refinado en todos los aspectos

Aunque a primera vista puede parecer que el Galaxy Z Fold 2 tiene un diseño prácticamente idéntico al de su antecesor, en realidad hay diferencias importantes.

Mientras que el Galaxy Fold original medía 161 x 118 mm cuando estaba abierto, el Galaxy Z Fold 2 posee un aspecto más cuadrado con una La pantalla interna ha aumentado de tamaño, pasando de 7.3″ a 7.6″ s dimensiones de 159 x 128 mm.gracias a que el grosor de los marcos que rodean la pantalla se han reducido un 27%.

Samsung ha sustituido la gran muesca en la pantalla de su antecesor por un orificio circular que alberga la cámara frontal, ofreciendo así una experiencia mucho más inmersiva. Este orificio no está situado en el centro sino centrado en la mitad derecha.

Otra de las mejoras clave es el aumento de tamaño de la pantalla exterior, que pasa de 4.6″ a 6.2″ y ahora ocupa todo el frontal. Si en nuestro análisis del Galaxy Fold nos quedó la sensación de que la pantalla exterior no era muy útil, el Galaxy Z Fold 2 parece dar la vuelta a esta limitación.

Otro de los puntos que señalamos en nuestro análisis fue que el Samsung Galaxy Fold original no quedaba completamente cerrado al estar plegado sino que adoptaba una forma de cuña. Aunque Samsung no ha conseguido eliminar el hueco entre las dos mitades por completo, el grosor en el lado más alto se ha reducido de 17,1 a 16,8 mm.

Samsung también ha hecho cambios en la bisagra, que ahora permite mantener la pantalla abierta en cualquier ángulo entre 75 y 155 grados, como si fuera la pantalla de un portátil. De esta forma, podemos apoyarlo sobre una mesa y ver un vídeo en la mitad superior o tomar fotografías sin necesidad de trípode.

La bisagra cuenta con una tecnología llamada «sweeper», introducida por primera vez en el Galaxy Z Flip, que repele el polvo y las partículas de suciedad mediante unas microfibras situadas dentro del espacio entre la pantalla y la bisagra. De esta forma, evitamos la entrada de elementos extraños en el interior, que podrían dañar la pantalla.

Pantallas más inmersivas

El Samsung Galaxy Z Fold 2 posee una pantalla interna Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex, que ha visto mejorado su brillo respecto al modelo anterior: 450 nits vs. 420 nits (brillo típico), 700 nits vs. 600 nits (brillo en modo de alto brillo) y 900 nits vs. 800 nits (brillo máximo).

La pantalla ofrece ahora una tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz, que ofrece un desplazamiento más suave. La tasa de refresco se adapta al contenido que se muestra, pudiendo variar desde 11 Hz (al leer libros) hasta 120 Hz (al jugar). De esta forma se consigue reducir el consumo de batería.

Nuevas funcionalidades software

El Samsung Galaxy Z Fold 2 permite seleccionar en el menú de ajustes si queremos que los menús y las apps se muestren como si fuera un smartphone o si, por el contrario, queremos que aparezcan como si el dispositivo fuera un tablet.

La diferencia es que en el modo tablet, la cantidad de información mostrada es mayor. Esto es especialmente útil en apps como YouTube, Gmail, Maps, Fotos, Internet o Microsoft Office, que muestran en el modo tablet una interfaz más parecida a la de un PC.

Con el Samsung Galaxy Fold, la compañía presentó App Continuity, que permite empezar a utilizar una app en la pantalla exterior y seguir utilizándola en la pantalla interna al abrir el teléfono. Por ejemplo, puedes empezar a ver un vídeo en la pantalla exterior y seguir viéndolo en la pantalla grande sin ninguna interrupción. Con el Galaxy Z Fold 2, también puedes cerrar el teléfono y seguir viendo el mismo contenido en la pantalla exterior.

Ahora Samsung ha mejorado esta funcionalidad añadiendo el modo Flex que permite abrir el teléfono entre 80 y 160 grados para que la interfaz de usuario se muestre en la pantalla interior en modo dividido. Este modo muestra el contenido en la mitad superior y controles adicionales en la mitad inferior.

Por ejemplo, al reproducir un vídeo almacenado en el teléfono, de YouTube o de Internet, la mitad superior muestra el vídeo y la mitad inferior los controles de reproducción. En la app de Galería, la mitad inferior actúa de panel táctil (pulsación doble, efecto de zoom, etc); en la app de videollamada, la parte inferior muestra controles; y en la app de Agenda, la mitad superior muestra el calendario y la mitad inferior el detalle de eventos.

Al tomar una fotografía con el modo Flex en la pantalla interior, la pantalla se divide en dos para mostrar los controles de cámara y la última fotografía tomada en la parte inferior. Esto permite ver fácilmente la fotografía que has tomado sin tener que ir a la galería.

Samsung ha añadido un modo de grabación de vídeo de Encuadre Automático, que permite apoyar el teléfono sobre una mesa y que la cámara nos vaya siguiendo mientras nos movemos (siempre que estemos dentro del campo de visión de la cámara ultra gran angular). Incluso puede hacer zoom para que el encuadre sea perfecto, lo que la hace ideal para grabar vlogs.

Esta funcionalidad está disponible con la cámara trasera ultra gran angular y la cámara frontal. Es capaz de hacer seguimiento y mantener el enfoque de hasta dos personas en la imagen, y es posible iniciar la grabación con solo levantar la palma de la mano delante del teléfono.

El Samsung Galaxy Z Fold 2 toma algunas funcionalidades prestadas de la serie Galaxy Note20, como el modo Pro de Vídeo que permite seleccionar la fuente de audio (delante, detrás, ambos, USB, Bluetooth), realizar zoom de forma suave, ver un histograma en tiempo real y ver el nivel de sonido captado por los altavoces.

También hereda el modo Nocturno, capaz de combinar 30 fotografías para mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz, y el modo Toma Única mejorado del Note20. Este modo permite mover y apuntar con la cámara durante unos segundos y, a partir de ahí, el propio teléfono crea vídeos y capturas de los mejores momentos.

El Samsung Galaxy Z Fold 2 es ideal para tomar retratos usando la pantalla interior ya que, mientras nos preparamos para tomar la foto, la persona fotografiada puede ver cómo quedará en la pantalla exterior. De esta forma evitas hacer la foto, enseñársela a la persona fotografiada y tener que repetirla si no le gusta el ángulo o cualquier otra cosa.

Con una pantalla tan grande, no es raro que uno de los usos del Galaxy Z Fold 2 sea la multitarea. La interfaz de usuario permite mostrar hasta tres apps a la vez (dos arriba y una abajo, o dos izquierda y una a la derecha), y puedes moverlas sobre la marcha cómodamente.

Podemos abrir múltiples ventanas de la misma aplicación, así como arrastrar contenidos (imagen, texto, vídeo) de una app a otra. También podemos tomar una captura de pantalla y obtendremos tres capturas, una por cada aplicación.

Especificaciones técnicas

Samsung Galaxy Z Fold 2 Pantalla interna 7.6″ QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display (2.208 x 1.768) Pantalla externa 6.2″ HD+ Super AMOLED (2.260 x 816) Procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus Almacenamiento 256 GB (UFS 3.1) RAM 12 GB Dual SIM 1 eSIM y 1 SIM Batería 4.500 mAh Carga Carga rápida por cable e inalámbrica

Wireless PowerShare Redes LTE / 5G (Sub6 / mmWave) Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.0

UWB (Ultra Wide Band) Audio Altavoces duales high-dynamic Cámara trasera Gran angular: 12MP 1.8μm, Super Speed Dual Pixel AF, OIS, f/1.8

Ultra gran angular: 12MP, 1.12μm, f/2.2

Teleobjetivo: 12MP, 1.0μm, f/2.4 Cámara frontal 10MP 1.22μm, f/2.2 (pantalla externa)

10MP 1.22μm, f/2.2 (pantalla interna) Dimensiones Plegado: 159.2 x 68 x 16.8-13.8 mm

Desplegado: 159.2 x 128.2 x 6.9-6.0 mm Peso 282 gramos Colores Bronce místico, negro místico Seguridad Lector de huella capacitivo (lateral)

Reconocimiento facial





Precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy Z Fold 2 está disponible en colores bronce místico y negro místico. Además, Samsung ofrece en su página web una herramienta que permite personalizar la bisagra con cuatro colores distintos: plata, rojo, azul y dorado metálicos.

El Samsung Galaxy Z Fold 2 llega con un precio de 2.009 € con Galaxy Z Premier Service, que incluye Samsung Care+ durante 1 año gratis para proteger tu Galaxy z Fold2 frente a grietas, roturas y daños. También incluye 4 meses gratis de YouTube Premium. Llegará el 18 de septiembre.

También habrá una edición Thom Browne con un diseño de lujo y algunas mejoras software como una nueva pantalla de bloqueo y un filtro de fotos exclusivo. Cada paquete de la edición Thom Browne incluye un Galaxy Z Fold 2, un Galaxy Watch 3, unos Galaxy Buds Live y otros accesorios personalizados.

El Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition costará 3.299 dólares en Estados Unidos, y solo habrá 5.000 unidades en todo el mundo. Estará disponible a partir del 25 de septiembre.