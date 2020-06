El truco de YouTube también permite acceder a algunas webs con contenidos de pago

Ayer conocimos un truco que permite ver los vídeos de YouTube sin ningún tipo de anuncios publicitarios a través del navegador.

El truco es tan simple como añadir un punto («.») después del .com de la URL al introducirla en el navegador. Por ejemplo, si quisieras ver el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WcpyZu-xRFA sin anuncios deberías teclear en el navegador https://www.youtube.com./watch?v=WcpyZu-xRFA

Este truco funciona porque confunde al sistema que controla la visualización anuncios, que no detecta que estás viendo un vídeo desde la web de youtube al no coincidir el nombre de dominio.

Ahora hemos sabido que este truco también permite saltarse ciertas pasarelas de pago (conocidas como paywalls) para acceder a contenidos web.

Por ejemplo, la web de New York Times solo permite ver algunos artículos gratuitamente antes de que aparezca este mensaje que impide leer los artículos:

https://www.nytimes.com/2020/06/12/us/politics/election-coronavirus-protests-unemployment.html

Sin embargo, si añades un punto tras la URL, el artículo de New York Times se muestra de forma íntegra:

https://www.nytimes.com./2020/06/12/us/politics/election-coronavirus-protests-unemployment.html

Lo mismo ocurre con las pasarelas de otros sitios como Wired, The Washington Post o The Atlantic, por citar algunos. Lo que no sabemos es cuánto tardarán los sitios web en hacer que este truco ya no funcione.

Ahora bien, no todas las pasarelas tipo paywall funcionan de la misma manera y, por tanto, son susceptibles de ser saltadas con este truco, pero quizás quieras probarla.

En cualquier caso, si deseas acceder a un contenido de pago, nuestra recomendación es que te suscribas al sitio web y, de esta forma, apoyes a los creadores del contenido.