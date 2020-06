Increíble que este truco para no tener anuncios en YouTube funcione

Alguien en Reddit ha publicado una forma sencilla de ver vídeos de YouTube en el navegador web sin ningún tipo de anuncios.

Por increíble que parezca, basta con que, en la URL del vídeo que quieras ver, añadas un punto adicional después del .com en el enlace de YouTube.

Así que, por ejemplo, en lugar de ir a youtube.com/video, todo lo que tienes que hacer es cambiar la URL para añadir un punto después del .com y antes de la barra de la siguiente manera: youtube.com./video. ¡Hecho! Tu video ya no mostrará anuncios.

Además de eliminar los anuncios previos, también elimina las interrupciones en medio de los vídeos. Aunque tardas un poco más en copiar, pegar y modificar la URL, solo por ahorrarte los anuncios puede merecer la pena.

Esto es lo que dijo Redditor unicorn4sale cuando publicó el truco:

Es un caso comúnmente olvidado, los sitios web olvidan normalizar el nombre de host, el contenido sigue siendo servido, pero no hay coincidencia de nombre de host en el navegador por lo que no hay cookies y CORS no funciona – y muchos sitios grandes utilizan un dominio diferente para servir anuncios/medios de comunicación con una lista blanca que no contiene el punto adicional.